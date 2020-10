Elecciones en Estados Unidos: cinco temas clave

Un grupo antiaborto, Students for Life, publicó en Instagram recientemente: «¿Odia a Trump? Nosotros odiamos más el aborto”. Donald Trump fue el primer presidente en asistir a la marcha antiabortista «March for Life”. Para los estadounidenses del otro lado del espectro, esa es otra de las razones por las cuales no hay que votarlo, ya que ven en su elección de Coney Barret para la Corte Suprema el peligro de que se dé marcha atrás al aborto legal y seguro, garantizado luego del famoso caso judicial Roe contra Wade (Roe vs. Wade). Para los demócratas, votar por Biden es también votar por una Corte Suprema de Justicia liberal y, probablemente, progresista, con las figuras que él nominaría durante su período en el gobierno.