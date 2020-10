Electores van a las urnas con el fantasma de los conflictos

Fuente: El Deber Marco Antonio Chuquimia Huallpa

El miedo a los conflictos de hace un año sigue en la memoria de algunos ciudadanos o autoridades que fueron afectados directos.

Las elecciones en 2019 se realizaron el 20 de octubre y los conflictos empezaron esa misma noche luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) paralizara el conteo rápido de los votos, denominado TREP, luego surgieron las denuncias de fraude electoral y las pugnas se trasladaron a las calles, los que se extendieron hasta el 26 de noviembre de ese año.

Hoy ese temor persiste, “pero hay que considerar que el escenario es diferente, el MAS ya no está en el poder, los que dirigían las instituciones del país no están en el poder, hay un fantasma es cierto, pero no es como el año pasado”, dijo el diputado Gonzalo Barrientos (UD).

Su correligionario Amílcar Barral también dijo que la gente aún conserva “las esquirlas” del año pasado, desde su percepción la participación de la gente en el proceso quitará todo ese temor que existe y se puede ver incluso en las redes sociales. Remberto Calani (MAS) afirmó también que ellos temen que sean los perdedores los que no reconozcan la victoria masista, por las declaraciones que lanza constantemente el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El diputado Víctor Borda (MAS) siente temor de que los grupos que salieron hace un año no reconozcan un eventual triunfo del MAS en las urnas.

“Yo solo tengo una casa, mi hermano también, no tenemos dónde ir, nosotros votamos en Potosí y ya nos adelantaron algunos conocidos que si hay conflictos volverán a quemar nuestras casas, entonces claro que hay temor”, dijo el diputado que hace un año renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados después de que Evo Morales dimitiera de la Presidencia acusado de cometer fraude en las elecciones.

Las medidas

En medio de esas susceptibilidades trabaja el TSE para garantizar la transparencia de los resultados de las elecciones y las autoridades explicaron las tareas que cumplirán los electores, jurados y notarios electorales. La jornada de votación empezará a las 8:00 y concluirá oficialmente a las 17:00. Sin embargo, las mesas deben seguir abiertas si hay electores que están esperando su turno para emitir su voto.