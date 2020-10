En Batallas, masistas agreden a un grupo de mujeres en campaña por Carlos Mesa

Fuente: erbol.com.bo

Un grupo de jóvenes mujeres voluntarias que respaldan las actividades de Comunicad Ciudadana (CC), fue agredido violentamente este sábado por militantes del MAS en la población altiplánica de Batallas, donde los seguidores del candidato Carlos Mesa intentaron abrir una casa de campaña proselitista.

La candidata a diputada por CC Milenka Delgado denunció a través de su red social, actos de ultraje a la mujer de parte de seguidores del MAS que trataron de impedir la actividad electoral. En un video se observa que una señorita con rasguños en el cuello relata que salió a defender a su madre ante la agresión de parte de hombres y mujeres identificados con el partido de Evo Morales.

“Yo también he sufrido agresiones y no podíamos dejar sola a Milenka, nos quitaron los chalecos y un hombre me dio una patada en estómago, luego en la parte de atrás. Las señoras de pollera del MAS también agredieron a mi mamá y a las compañeras que salieron a defenderme. Nos quisieron robar mochilas y carteras”, declaró entre sollozos.

La joven militante envió un mensaje a los masistas asegurando que seguirán adelante porque Comunidad Ciudadana está unida por la libertad y el desarrollo social. El grupo de voluntarios, la mayoría señoritas, viajaron hasta Batallas para apoyar también a los candidatos uninominales en la región del altiplano paceño.

Delgado anunció que en las próximas horas presentaría denuncia formal ante las autoridades competentes haciendo conocer el grado de violencia del que fueron objeto en la plaza de Batallas, distante a una hora de la ciudad de El Alto.