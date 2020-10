En tiempos de pandemia, un movimiento contagia valor con memes para ir a votar

“Votaré”, se llama la campaña que impulsa a los bolivianos a ejercer su derecho al voto, pese a la pandemia y al temor general a contagiarse con el coronavirus. La iniciativa es promovida por el Movimiento Votaré que, a través de un estudio – impulsado por la plataforma ciudadana Plan Fénix y la Fundación Konrad Adenauer-, identificó que al menos tres de cada 10 bolivianos barajan la posibilidad de no ir sufragar el subsiguiente domingo por temor a contagiarse la Covid-19.

En 13 días, los bolivianos tenemos que acudir nuevamente a las urnas para elegir a nuestros gobernantes y pese a que los casos de la Covid-19 van en descenso en la mayoría de las ciudades y localidades del país, el miedo no cede en muchas personas, lo que podría incrementar el nivel de ausentismo electoral, que en las tres últimas elecciones (2010-2014-2019) osciló entre el 12 y 13%, según datos del Tribunal Supremo Electoral.

Para el Movimiento Votaré es preocupante que este ausentismo podría afectar la calidad de los resultados electorales y la representatividad del próximo gobierno que saldrá de las urnas. Cabe recordar que las elecciones del domingo 18 de octubre reemplazarán a las realizadas el 20 de octubre de 2019, anuladas por el fraude electoral que benefició al entonces presidente Evo Morales y su partido (MAS) para empezar otro mandato.

“Por este motivo, surge el Movimiento Votaré, una iniciativa apolítica y sin fines de lucro, que tiene como único objetivo inspirar a los bolivianos salir a votar este 18 de octubre, sin importar por quién lo hagan”, señala Claudia Cárdenas, representante de la iniciativa ciudadana.

“La idea principal es contagiar el valor para participar en las elecciones a las que están dudando ir a votar y a cualquier persona interesada puede unirse a este movimiento ciudadano”, añade Cárdenas.

Pero para unirse a esta movida ciudadana hay tres condiciones, que tienen que ver sobre todo con la actitud. Estas son: no hacer campaña política por ningún partido, no ser pesimista y, sobre todo, en ningún momento promover la división o la exclusión entre los bolivianos.

“Nadie hace campaña política: no importa por quién votes, este 18 sólo sal a votar. No somos pesimistas: este 18 saldremos a votar para construir una mejor Bolivia. No dividimos ni excluimos: no importa tu color, tu religión, tu edad o tu género, este 18 sal a votar”, son los principios de la movida ciudadana.

Si usted considera que está a tono con esta iniciativa, cuyo fin busca que los bolivianos ejerzamos nuestro derecho al voto, incluso pese al temor a contagiarnos la Covid-19, puede sumarse al movimiento. ¿Cómo? desde sus redes sociales y haciendo circular memes, imágenes, gifs y contenido que promueva el debate sobre el derecho al voto y su importancia en el fortalecimiento de la democracia.

Y para contribuir a ese antídoto contra el miedo de ir a votar por no contagiarse del coronavirus, el Movimiento Votaré habilitó una página web (www.votare.com.bo), que es una especie de banco de datos en la que se acumula la información útil para el debate, los gifs y memes creados por el movimiento y por distintos ciudadanos que ya son parte de la iniciativa ciudadana. ¿La tarea? ponerlos a circular.

“El desafío está en que la gente inunde las redes sociales con optimismo para contribuir a la democracia”, sostiene Claudia.

Y desde que la campaña fue lanzada el 1 de octubre en las redes sociales, ya se sumaron muchos bolivianos que respondieron haciendo circular los mensajes e incluso sumaron su esfuerzo creando memes. También se adhirieron las diferentes plataformas ciudadanas que surgieron en octubre y noviembre del año pasado en defensa del voto.

“Es la muestra de que la ciudadanía se moviliza en las redes para convocar a la participación masiva de ejercer el derecho al voto universal”, indica Cárdenas.

¡Bioseguridad ante todo!

Pero para que la ciudadanía anteponga su derecho y decisión al voto ante el miedo que infunde la pandemia, es necesario que asuma todas las previsiones de bioseguridad cuando esté en su centro electoral, como llevar bien puesto el barbijo, aplicarse alcohol en las manos, no tocarse el rostro, guardar el distanciamiento social de más de un metros. En ese sentido, el Movimiento Votaré difunde información sobre las medidas de bioseguridad que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso para los jurados electorales y los votantes.

Al mismo tiempo, direcciona las preguntas que la ciudadanía pueda tener respecto a este tema y otros relacionados con la votación al TSE y la Konrad Adenauer, que es parte de la iniciativa ciudadana que en tiempos de pandemia busca contagiar valor a los bolivianos para vencer el miedo a la Covid-19 y el domingo 18 salir a votar… pero tomando todas las medidas de bioseguridad y sin ningún ánimo de confrontación, con ningún boliviano.

Bolivianos, como el ave Fénix

Los acontecimientos de violencia que siguieron a las elecciones de 2019 anuladas despertaron un lado de la ciudadanía que al parecer estaba dormido: la participación. Claudia Cárdenas dice que fue desde antes, con el incendio de la Chiquitania.

“Nos dimos cuenta de que estábamos esperando que alguien venga y haga algo por nosotros, pero nos dimos cuenta que teníamos que actuar, y ahora estamos organizados para hacer escuchar nuestra voz y no permitir que suceda lo de octubre y noviembre, pero sin buscar la confrontación ni la violencia”.

Y así surgieron innumerables plataformas ciudadanas, como Plan Fénix, que nació en La Paz con el objetivo de ayudar con la reconstrucción material y emocional del país. Comenzaron ayudando a las personas cuyas viviendas y negocios fueron quemados y saqueados tras la renuncia de Evo Morales. Luego ayudaron en la reconstrucción de los módulos policiales y ahora se suman a motivar a los bolivianos a salir a votar.