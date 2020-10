En una maniobra inaceptable e ilegítima, el MAS cambia el reglamento de Senadore…

En una maniobra inaceptable e ilegítima, el MAS cambia el reglamento de Senadores y Diputados eliminando el requisito de dos tercios para aprobación de decisiones fundamentales en la ALP. Continúa el autoritarismo, el abuso y el sometimiento de la Asamblea Legislativa

Fuente: Carlos D. Mesa Gisbert por Carlos D. Mesa Gisbert

