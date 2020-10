Envío un fraternal abrazo a los asambleístas de Comunidad Ciudadana que han reci…

Envío un fraternal abrazo a los asambleístas de Comunidad Ciudadana que han recibido hoy sus credenciales del TSE. Su legitimidad y compromiso democrático, tiene y tendrá siempre el bien de Bolivia como norte.

Fuente: Carlos D. Mesa Gisbert por Carlos D. Mesa Gisbert

