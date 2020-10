“Estaba muy desequilibrada”: Alicia Machado habló de sus intentos de suicidio

La ex Miss Universo y empresaria Alicia Machado le contó a Luz María Doria que sufrió bulimia y anorexia crónica. “Yo tengo reportes que hablan del proceso que yo viví. Yo fui adicta a las anfetaminas por casi 5 años”, recordó.

Al minuto 47,37 de la entrevista, Alicia afirmó: “Yo tuve dos intentos de suicidio (…) porque sufrí un bullying terrible. No podía comer porque me tomaban fotos. Estaba en titulares en El Cairo, en Irán y Turquía, los encabezados de los periódicos decían, la miss cerda, con 19 años”, relató la venezolana.

“Cuando entregué la corona de Miss Universo, me monté en un taxi amarillo , yo no quería que nadie me viera porque sentía que pesaba 400 kilos. Ya yo ahí estaba muy mal, ahí estaba muy agresiva. Estaba muy desequilibrada”, dijo en relación con sus problemas de desórdenes alimenticios.

Es recordado el impasse de Alicia Machado con Donald Trump, para ese momento presidente de la Organización Miss Universo cuando la insultó por su “exceso de peso”. Ella contará todo en un libro y a pesar de haber perdonado, quisiera que Trump le pidiera disculpas a ella, “ayudando a Venezuela”.

“Me hace daño a mí, le hace daño a mi carrera, eso me sucedió a los 19 años. No me dediqué a decirle a la gente si el señor me faltó el respeto. Yo no he vivido de esa historia”, expresó.

“No tengo nada contra él, para él soy menos que un microbio, una mujerzuela del medio artístico. No importa, pero la verdad es una”. Aunque reconoció que de las elecciones hasta la actualidad, “él se ha comportado como un caballero”.