Este domingo tenemos la cita más importante de nuestra historia reciente. ¡No …

...organización política cruceña se inclina por el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa , dejando en claro que no es un apoyo a ese... país ¿Quién tiene posibilidades de ganarle a Evo Morales? ¿Camacho o Carlos Mesa ? Lamentablemente, vamos a tener que dar el voto por Mesa . Y lo digo...

...Evo Morales de intentar cambiar la tendencia del voto del escrutinio provisional, que perfilaba una segunda vuelta frente al candidato Carlos Mesa , según... ex presidente Carlos Mesa y el líder cívico Luis Fernando Camacho son los principales retadores. Entre otros candidatos a destacar se encuentra el...

...miércoles su apoyo a Carlos Mesa para las elecciones, con el objetivo de que el MAS no regrese al poder. El ejecutivo del Sirmes, Fernando Romero, manifestó... perfila y que debemos apoyar el pueblo boliviano es el señor Carlos Mesa , lo respaldamos, lo apoyamos porque es la única salida para que los dos tercios...

...; mientras que Carlos Mesa , en el Parque Urbano Central dijo que si Evo Morales quiere retornar al país volverá a rendir cuentas de sus actos. "Vamos a... que los recursos naturales no pasen a manos de las empresas trasnacionales. Que vuelva Mientras en otro punto de la ciudad, Carlos Mesa convocó a...

...partido apoyará la candidatura de Carlos Mesa , aspirante a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC). “Estamos presentando la nota (que señala que...) ADN ya no corre. ADN da un paso hacia atrás por Bolivia, y la jefatura de ADN en una reunión ha decidido apoyar al señor Carlos Mesa , creo que es la...

...Por Manfredo Kempff Suárez.- Quiera Dios que Carlos Mesa pueda entrar al balotaje en las elecciones del domingo, apoyado por la reflexión... admirado. Carlos Mesa no es precisamente querido en Santa Cruz porque se piensa que su comportamiento no fue el mejor. Cometió errores que no nos...

