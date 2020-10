Evo Morales aboga por la amnistía en el país aunque no precisó para quiénes

Fuente: Correo del Sur

El expresidente Evo Morales abogó por una amnistía en el país, aunque no precisó a quiénes favorecería en una conferencia de prensa que dio la mañana de este jueves en Buenos Aires, Argentina.

“Y por mi parte, eso no me corresponde a mí, si fuera necesario que haya amnistía y que instancias correspondientes puedan hacer investigación, no tengo ningún problema. Repito, no tenemos ese carácter vengativo, rencoroso”, dijo Morales.

Ese criterio fue vertido en esos términos sin ahondar más en el tema, pero recalcando que no es vengativo y que siempre tomó el camino del diálogo para resolver los problemas del país mientras era presidente de Bolivia por 14 años.

El motivo de la conferencia de prensa que brindó esta mañana fue para reiterar que el 20 de octubre del año pasado, cuando se realizaron las elecciones nacionales, no hubo fraude como lo señaló la Organización de los Estados Americanos (OEA)

El expresidente también exigió la renuncia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de quien dijo que no tiene moral para dirigir el organismo internacional. Incluso, anunció que le seguirá un proceso penal.