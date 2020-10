.@evoespueblo sigue hablando, ayudas a democracia y dañas al MAS, gracias. Sin a…

eldeber.com.bo | 7 hours ago

...Catacora aseguró que la reactivación económica de Bolivia no pasaba por el crédito de organismos internacionales, como planteaba Jorge Tuto Quiroga, ya que... Tuto Quiroga, ya que no cree encontrar una sola entidad que otorgue $us 8.000 millones, como planteaba el empresario. El economista Alberti...

Compartido: 2.4K