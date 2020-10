Exabogada de María Eugenia Choque pide revisar y cerrar el caso fraude del 2019

Fuente: Radio Fides

Laura Crespo, exabogada de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, manifestó este martes su pedido a la Fiscalía de revisar y cerrar el caso fraude de las elecciones generales del pasado 2019 en base a los resultados de las elecciones de este 2020.

La exdefensora de la vocal detenida de manera preventiva en la cárcel de mujeres de Obrajes, asegura que todos los exvocales del TSE son inocentes y que están injustamente detenidos.

“Los indicios que se han presentado para establecer el supuesto fraude electoral se basaban en los comicios del 2019, cuestiones que no han sido revisadas, no se ha terminado de realizar todo el cómputo de las actas, no olvidemos que estas han sido quemadas (…) coincidirían (las actas) asumimos con las actas que ahora ya pudieron ser computadas”, aseveró en comntacto con radio Fides.

La exabogada de María Eugenia Choque pide revisar el informe de Organización de Estados Americanos (OEA) que encontró irregularidades y manipulación en los resultados de las elecciones nacionales teniendo como base ahora, los resultados en las elecciones de este año.