Expertos: en 50 días no se hizo nada, en 40 fuimos al Mundial

Campeones

jueves, 15 de octubre de 2020 · 00:17

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

La caída de la Selección nacional frente a la Argentina (2-1), el pasado martes en el estadio Hernando Siles provocó diversos análisis. Entre ellos, expertos compararon lo que hizo el director técnico César Farías en 50 días de trabajo y el proceso que efectuó Xabier Azkargorta en 40. Concluyen en que no se hizo nada en este último tiempo.

“La Selección que se fue a España por 40 días trabajó y cuando volvió produjo una revolución. Vimos los cambios, hubo una evolución dentro de nuestros futbolistas. Si en 40 días produces lo que se produjo en ese momento, ¿por qué en 50 no puedes hacer absolutamente nada?”, señaló Rubén Deleva, analista de fútbol.

Reconoció que el funcionamiento del equipo nacional le sorprendió, pero “para mal”, porque esperaba ver un equipo “bien trabajado en el aspecto físico, en lo técnico y táctico, pero no he visto nada nuevo”. Añadió que una selección que tiene cambios juega a algo y “puede producir una sorpresa, pero esta no nos produjo absolutamente nada”.

El pensamiento de William Ramallo, exjugador del equipo nacional que se clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994, va por el mismo rumbo. Indicó que con la concentración que el combinado nacional realizó en ese tiempo se cambió la filosofía de juego.

“Creo que 50 días de trabajo fueron más que suficientes. Nosotros fuimos a España 40, y vinimos con una filosofía de fútbol, además de lo físico, técnico táctico y psicológico. Ahora no se vio nada y eso es lo que preocupa”, dijo quien ahora es DT.

Remarcó que al equipo nacional tienen que ir los mejores futbolistas, los que estén pasando su mejor momento “y quienes son titulares en sus clubes, no a dedo. Los procesos son de a poco, no aparecerán 20 jugadores jóvenes ganándole a Brasil”.

“Con todo respeto, no tenemos nada, es muy pobre lo que tenemos”, afirmó el técnico Sergio Apaza tras el juego con Argentina, a tiempo de resaltar que el seleccionado no tiene dinámica ni precisión.

La derrota ante la Albiceleste tuvo repercusión internacional. “Lo de Bolivia es lamentable. No hay altitud que sustituya la ausencia de talento en todas sus líneas. Un fútbol sin esperanzas”, escribió el exjugador Diego Latorre, hoy comentarista de Tv.