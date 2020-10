Exviceministro de Deportes: “El Estado puede intervenir la FBF”

Hoy se cumplen tres meses de la profunda crisis del fútbol boliviano tras el fallecimiento de César Salinas (19/7). La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) continúa dañada con la pugna por el sillón presidencial entre Marcos Rodríguez y Robert Blanco. “Si es que la federación se cierra, el Estado puede intervenir”, aseguró el exvicemistro de Deportes y exmundialista, Miguel Ángel Rimba.

Para el experimentado mundialista y exautoridad la solución debe surgir de los mismos dirigentes. Tienen que sentarse a dialogar y encontrar el camino que beneficie a todos los actores. “Con su Estatuto, deben definir quién es el presidente, caso contrario, deben llamar a elecciones lo más antes posible y tener una sola cabeza”, indicó Rimba a DIEZ.

Además, Rimba agregó que la reestructuración es necesaria y sobre todo en coordinación con las nuevas autoridades que fueron electas en las elecciones generales de este domingo. “La nueva cabeza del país tendrá que sugerir y coordinar la transformación del fútbol boliviano y del deporte nacional”, dijo.

Sobre la intervención del Estado, Rimba explicó que puede darse si es que los dirigentes no lograr solucionar el conflicto. “Que no queda duda, el Estado lo puede hacer y FIFA no castigará a la FBF. Si lo hace, será por un año y no nos va afectar mucho con las participaciones que tenemos con la selección boliviana”, agregó.

¿Farías se debe ir?

Rimba aseveró que la frase “se juega como se vive” aplica a la realidad que afronta el balompié nacional. Las primeras dos fechas de las eliminatorias, Bolivia perdió con Brasil (5-0) y con Argentina (1-2) mostrando un bajo rendimiento. “Nuestras actuaciones en la Copa Libertadores y en las dos primeras fechas de las eliminatorias que ha sido muy lamentable y desastroso”, afirmó.

Mientras que sobre César Farías, DT de la selección boliviana, aseguró que su trabajo de más de 50 días no se vio reflejado en los seleccionados. “Normalmente cuando no hay resultados, el primero que salta es el entrenador, se le ha dado el tiempo necesario como para que se puede ver su trabajo en la selección”, remarcó Rimba.