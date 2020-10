Exvocal ve difícil variación entre el cómputo oficial y datos de las encuestadoras

Fuente: Radio Fides

La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, se refirió ayer a los datos del conteo de votos de las elecciones del pasado domingo 18 de octubre y a los datos de las encuestas que dan un triunfo amplio al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) y aseveró que difícilmente existirán variaciones entre ambos.

Chuquimia afirmó que los cómputos departamentales son fundamentales para la consolidación de la información general.

“En general la diferencia no va a ser mayúscula, no se va a poder alcanzar un porcentaje del 20 por ciento (…) no creo que pueda alcanzar uno o dos puntos de diferencia respecto al primero, lo importante es que vayamos al cómputo departamental, esos son los resultados oficiales que va a ir consolidándose”, aseveró.