Facebook ataca con dureza a ‘El dilema de las redes’, acusando de sensacionalismo al documental de Netflix

Netflix lanzó hace unos días ‘El dilema de las redes’, un documental que señalaba las cuestionables prácticas de estas plataformas y ahora Facebook ha respondido con dureza a las mismas. En concreto, ha acusado a la cinta de sensacionalismo, explayándose de la siguiente manera:

En lugar de ofrecer una visión matizada de la tecnología, da una visión distorsionada de cómo trabajan las plataformas de redes sociales para crear una cabeza de turco para unos difíciles y complejos problemas de la sociedad. Los creadores del documental no incluyen comentarios de aquellos trabajando actualmente en esas compañías o de expertos que tengan una visión diferente de la narrativa de la cinta. Tampoco reconocen, para criticarlo o de otra forma, los esfuerzos que ya han tomado esas compañías como respuesta a los problemas que han señalado. En su lugar, confían en los comentarios de aquellos que no han estado dentro de ellos durante muchos años.

En el caso particular de Facebook, la compañía señala varios aspectos en los que «construye su producto para crear valor, no para ser adictivo«, también que «tú no eres el producto. Facebook se financia por la publicidad para que se gratis para la gente» o que «el algoritmo de Facebook no está «loco», mantiene la plataforma relevante y útil«.

La empresa continúa destacando que «Facebook ha realizado mejoras en toda la compañía para proteger la privacidad de la gente«, además de «dar pasos para reducir el contenido que podría llevar a la divergencia» o que «Facebook ha realizado inversiones para proteger la integridad de las elecciones«, sin olvidarse de que «luchamos contra las noticias falsas y el contenido dañino usando un red global de socios que comprueban los hechos«.

Como podéis ver, ‘El dilema de las redes sociales’ ha hecho pupa en Facebook y probablemente algo de razón lleve en sus quejas, pero tengo mis dudas sobre que este movimiento le vaya a reportar más beneficios que problemas, ¿y vosotros?