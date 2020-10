Farías descartó a los 25 convocados de Wilstermann y Bolívar

Terminó con la polémica. El director técnico de la selección boliviana, César Farías, no convocará a los jugadores de Wilstermann ni de Bolívar para evitar mayores problemas externos. Las dirigencias de ambos clubes solicitaron que sus futbolistas no sean tomados en cuenta, a través de cartas enviadas a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Farías mostró las comunicaciones que ambos clubes enviaron, durante la rueda de prensa que ofreció este sábado. También recordó la lista de los 25 futbolistas que había preseleccionado antes del inicio de la concentración el 17 de agosto. “Algunos han logrado tener minutos en la Copa Libertadores y otros no, porque también son tomados en cuenta los extranjeros”, dijo.

La nómina que dio a conocer en agosto estaba integrada por Guillermo Viscarra, Javier Rojas, Óscar Ribera, Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Luis Haquin, Luis Gutiérrez, Adrián Jusino, Enrique Flores, Roberto Carlos Fernández, Pedro Azogue, Cristhian Machado, Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Leonardo Vaca, Víctor Ábrego y Vladimir Castellón, de Bolívar; Alejandro Meleán, Sebastián Reyes, Juan Pablo Aponte, Moisés Villarroel, Paúl Arano, Leonel Justiniano, Gílbert Álvarez y William Álvarez de Wilstermann.

“No quiero tener más conflictos con nadie, -como dicen en Santa Cruz- , lo que pasó con Oriente Petrolero está de buen tamaño. Mientras tengo aquí tantos jugadores que están trabajando durante bastante tiempo, otros están en una confusión de que si vienen o no. No quiere decir que les cierro las puertas, pero tengo que tomar esta decisión para evitar controversias”, expresó el venezolano.

Sobre el abandono de la concentración de los jugadores de Oriente Petrolero (Ronaldo Sánchez, Matheo Zoch y Ferddy Roca) y la no convocatoria de Ramiro Vaca (The Strongest), recordó el mensaje que les dio a los verdolagas cuando dejaban el hotel y aseguró que es parte de su filosofía de trabajo. “A la selección no se le debe decir que no”, remarcó.