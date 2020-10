Farías: «El tiempo hay que emplearlo en trabajar, no en conspiraciones y trascendidos»

Campeones

domingo, 4 de octubre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Después de casi diez días de que Fabol denunció que César Farías supuestamente extorsionaba a jugadores, el seleccionador respondió que “el tiempo hay que emplearlo en trabajar, no en conspiraciones y trascendidos”.

Farías habló durante una conferencia de prensa virtual en la que mostró su trabajo al mando del combinado nacional. “El tiempo hay que emplearlo en trabajar, no en conspiraciones y trascendidos. La Eliminatoria requiere de energía que debe ser bien empleada. Para alcanzar logros en el fútbol hay que dejarlos trabajar. Mi misión es enfrentar a Tite, a (Lionel) Scaloni. Mi deber es ese”, argumentó el venezolano.

Hace diez días, Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) exigió a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) llevar a Farías ante el Tribunal de Disciplina Deportiva por un supuesto caso de extorsión a jugadores.

“Yo no me puedo llevar por las declaraciones. Una denuncia necesita un hecho y este necesita pruebas. Hay algo que hace LeBron James, se aparta de sus redes sociales. Hoy con esta facilidad de encapsulamiento yo estoy apartado de todo y este confinamiento me ha servido para leer, para estudiar y abocar el tiempo de otra manera. Los problemas de afuera los dejé de lado hasta que por lo menos termine esto”, dijo.

Añadió que “hasta ahora no sabía que las declaraciones son denuncias. Es un tema con el que no me quiero desgastar. Sí soy amigo del joven Fabián desde que llegué a Bolivia, no tengo representantes y en mi carrera no utilicé representantes. No hay jugadores hoy, entre los 33, que sean representados por el joven Fabián que además sé que es una buena persona”.

Aclaró que no es “antigremio” y que “ lo único que quería era trabajar como quería el señor César Salinas y lo estamos haciendo”.