El Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un financiamiento de hasta $us 330 millones de dólares para el pago de salarios, atender las demandas del sector salud y para paliar los efectos que ocasionan los incendios en el chaco boliviano y en la Amazonía.

La información corresponde al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Branko Marinkovic tras su visita a Washington (EEUU).

Dijo que se hará «un intercambio de divisas» en favor del país y cuya transferencia no necesita el aval de la Asamblea Legislativa.

«En las gestiones que se hizo en Estados Unidos con el FMI, hemos llegado a un acuerdo para que esto no sea un préstamo. Es un intercambio de divisas que no necesita pasar por el Congreso (el Legislativo). Hemos llegado a un buen acuerdo. Eso será en 320 millones o 330 millones de dólares que ayudarán para estos temas», indicó.

Ya en junio, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de crédito del FMI por 327.2 millones de dólares. De acuerdo a informes oficiales del Banco Central de Bolivia, los recursos de ese crédito gestionado ante el FMI ya fueron depositados en las cuentas fiscales, destinados para el pago de bonos sociales, la Renta Dignidad y una parte de la subvención de las tarifas de electricidad.

Marinkovic dijo también que se realizan gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) para acceder a créditos por unos 7.000 millones de dólares, para que en la próxima gestión haya recursos necesarios para enfrentar la crisis económica ocasionada por el coronavirus COVID-19.

Forex o «Intercambio de divisas» (Foreign Exchange) o FX, son las operaciones con moneda extranjera y consiste en la compra de una moneda y la venta de otra de manera simultánea, de acuerdo al portal es.bforex.com.

El MAS en el Legislativo descartó viabilizar el crédito del FMI por considerar que está condicionado, ya que la administración de Jeanine Áñez no había adjuntado en el proyecto de ley el contrato, condiciones de financiamiento y garantías, además de otros detalles.

También están paralizados en el Legislativo, según el Gobierno, créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Marinkovic exigió al MAS dar curso a los créditos internacionales.