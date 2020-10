Fuente: Facebook Cristhian F. C. Vara

¿Fraude es sinónimo de paliza?, porque lo que hubo fue una paliza, ¿qué esperaban?, tuvieron un candidato flojo, salió un par de días, quería que le caiga todo del cielo, del otro lado tenían a un insano fanático que nunca logró permear el voto del otro extremo, además de eso los casos de corrupción del gobierno transitorio confirmaron la tesis del masismo: ellos son igual o peor de corruptos que nosotros.

Durante toda la campaña los candidatos opuestos al MAS se encargaron de atacarse entre sí, eso terminó cansando a ese porcentaje de “indecisos” que no tienen problema en movilizar sus votos de un lado a otro, eso quedó demostrado no solo el 21F, sino también en la elección anulada del 2019.

Ese es el porcentaje que se debe conquistar, pero eso no va a ser posible si no existe un proyecto de partido político serio, ya no alianzas, ya no agrupaciones ni intentos de organizaciones políticas, lo que necesita la oposición es un partido político, con estructura, con un discurso fuerte, con liderazgos regionales, con un proyecto de país. Ese porcentaje no se conquista con berrinches, con paros ni con agresiones, eso solo los acerca más al masismo.

Esos grupos extremistas que se nutren de la “joda” de unos muchachitos que ni siquiera saben por qué están en el bollo con su bandera como capa, solo están buscando que la facción más extrema del MAS salga a confrontarlos, ¿por qué?, porque se necesitan, porque no pueden gravitar en el escenario político si no está el otro extremo activo.

Además de eso, estos que hoy, mediante un paro absurdo quieren lograr lo que en su momento no pudieron, lo único que están consiguiendo es darle más elementos a la izquierda internacional para confirmar que lo que hubo acá no fue una movilización por el respeto a la democracia, sino un golpe de Estado gestado por «grupos violentos».

Se están cargando tu lucha, le están dando la razón al MAS y no solo eso, lo peor es que lo están haciendo con tu silencio cómplice, ¿a qué le tenés miedo?, ¿a qué un par de cojudos te hostiguen por Facebook?, ¿a quedar como masista, a que te metan a una lista de “enemigos de Santa Cruz”?, bueno, cada uno con su conciencia, al menos yo voy a seguir insistiendo con que este no es el camino, que sepan que existen voces disidentes, que no pueden hablar por mí, menos aún bajo argumentos falaces y sin sustento.