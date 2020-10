Gafas AR de Apple podrán comparar productos lado a lado

Apple prepara sus gafas de Realidad Aumentada, y cada vez están más claras sus funcionalidades. Ahora se descubren más detalles gracias a una patente divulgada en Patently Apple.

Por lo visto Apple quiere que con las gafas inteligentes sea posible comparar los precios de los productos que vemos por las calles. Solo tendríamos que mirar a dichos productos con las gafas y ver la información en la lente, con precios y características de cada uno.

Abrir el móvil y buscar el nombre de cada producto desde el buscador puede no ser muy eficaz. Con las gafas podremos tener el precio, la descripción, la categoría, los ingredientes (en caso de tratarse de un alimento), las calificaciones, reseñas, etc. Aún no se sabe de dónde obtendría la información, ya que de momento solo es una patente, no un producto real.

El problema es que los rumores de las gafas inteligentes de Apple no paran, pero hace años que las estamos esperando y no hay ni fecha oficial ni precios ni intenciones. Se ven patentes, eso sí, lo que deja claro que Apple está preparando ideas innovadoras en este sentido y no quiere que la competencia las aplique en los productos que ya hay en el mercado.

Podéis leer más sobre la patente en appft1.uspto.gov

Google desistió de llevar las Google Glass al consumidor final, y Huawei mostró ayer un buen producto en este sentido. Necesitamos que otras empresas entren en la categoría para que comience la guerra de precios y funcionalidades.