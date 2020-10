García Linera afirma que volverá a Bolivia cuando «se den las condiciones mínimas de estado de derecho»

El exvicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, afirmó que tiene deseos de volver a Bolivia, pero cuando se den «las condiciones mínimas de estado de derecho».

«Sí, tenemos que volver a Bolivia. Hay que esperar a que se den condiciones mínimas de estado de derecho para poder regresar como ciudadano de a pie, y defenderme como ciudadano de a pie, sin el miedo a que te encarcelen por tener un apellido y un nombre, que es lo que ha estado pasando todo este tiempo. Apenas se den estas condiciones mínimas de estado de derecho vamos a regresar a hacer lo que siempre hicimos», aseveró García Linera a la revista Crisis.

Por otro lado, en la entrevista, García Linera también analizó el contundente triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en las últimas elecciones generales y aseveró que aunque estaba seguro de la victoria, le sorprendió el «volumen» de la misma.

«Me sorprendió el volumen del triunfo. Sabíamos que íbamos a ganar, pero no calculamos la dimensión de la victoria. Cuando comenzaron a llegar los primeros datos sobre nuestra distancia con el segundo, me emocionó y me dio mucha alegría», aseveró García

En ese sentido, afirmó que el significado de las elecciones demuestra que «el proyecto nacional popular que ha postulado el MAS sigue siendo el horizonte insuperable de este tiempo».

«El año pasado no fue derrotado este proyecto, fue paralizado. Derrotas algo cuando le arrebatas su fuerza moral o su energía. Y eso no sucedió. Se impusieron, gracias a evidentes problemas y a una votación no muy elevada. Pero la prueba es lo que está pasando ahora, cuando el proyecto que intentaron paralizar y cercenar a la fuerza el año pasado, volvió a renacer con un brío impresionante, porque su energía aún no se ha agotado, no ha culminado. En ese sentido, sigue siendo el proyecto del MAS de inclusión social, crecimiento económico y distribución de la riqueza, el horizonte de esta nueva década que viene por delante. Y para el continente, creo que la lección es que si apuestas por procesos que benefician fundamentalmente a la gente más sencilla, más necesitada, más trabajadora, no estás fallando», dijo.

García Linera, asimismo, también habló del rol que espera tener cuando empiece la nueva gestión del MAS al frente del Gobierno y ratificó que espera formar nuevos líderes políticos.

«También me veo ahí. Es lo que quería hacer desde el 2016. Para las elecciones del 2019 no quería ir, públicamente no acepté, y luego los compañeros me insistieron. Porque veo un déficit en nosotros, que es la formación política de las nuevas generaciones, de los nuevos liderazgos. Formación política no es solamente leer un libro, sino que es una manera de entender la vida y de entender el destino personal en el destino político», aseguró.

Fuente: Opinión