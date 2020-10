Gobernación de La Paz y la FBF ajustan protocolos para recibir público en el Siles

Campeones

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, indicó que sostuvo el miércoles una reunión con dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y se decidió mejorar los protocolos de bioseguridad para permitir que el público asista a los partidos de fútbol en el estadio Hernando Siles, aunque no confirmó que sea para el encuentro del martes, entre Bolivia y Argentina.

“Ayer nos reunimos con la FBF, ellos entendieron que deben trabajar más en el protocolo y lo pondrán a consideración bien para la fecha del 13 de este mes o para más adelante, porque este es el primer evento importante a nivel internacional que tenemos como Bolivia, somos anfitriones de las Eliminatorias y la gente desea ingresar a estadio”, dijo Patzi.

Sobre el protocolo, el gobernador comentó que “al momento de analizar (el protocolo) hubo discrepancias porque técnicamente es posible manejar como se presentó, con un público de 9.000 personas, al interior no habría problema y tampoco en el ingreso”.

Sin embargo, apuntó que los problemas que se presentaron a la hora de la salida del recinto deportivo.

«Es difícil de controlar, porque se genera una indisciplina y aglomeraciones, ahí existe una gran posibilidad de contagios, también hay otro problema que son las pruebas, porque cada visitante al estadio tiene que mostrar las pruebas (de no estar contagiado), pero las pruebas PCR no son al momento, y no se tiene claro que tiempo tardan”, afirmó la autoridad.

Patzi aseguró que se intentará mejorar los protocolos también desde el Sedede para los siguientes encuentros. «Una cosa es concentración no regular y otra cosa son actividades masivas bien planificadas y técnicamente posibles que preserven fundamentalmente la bioseguridad y eso es el deporte”.

El director técnico del Sedede de La Paz, Ramiro Narváez, agregó que informe epidemiológico que presentaron al COED «establece que estamos en la fase 3 de la desescalada (de contagios) y que se pueden hacer aperturas de actividades. Creemos que las actividades deportivas son importantes, no es lo mismo que una fiesta o presterío y creo que acá las cosa es clara”.