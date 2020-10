Gobierno inscribió Bs 31,4 MM en compras directas para Felcn

Leny Chuquimia / La Paz

Cuando faltaba un mes para las elecciones, el Ministerio de Gobierno, dirigido por Arturo Murillo, registró 33,1 millones de bolivianos para compras directas de vehículos en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid). Los bienes programados tendrán como destino la Felcn.

Según el documento público del PAC, ambos procesos de adquisición debieron comenzar en septiembre, sin embargo, no figuran en las compras registradas en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

El lunes pasado, en una visita a Umopar en el Chapare, Murillo manifestó que realizará una fuerte compra de vehículos para la Felcn con apoyo de la comunidad europea. Consultado por Página Siete sobre si esta adquisición tiene que ver con el contrato denunciado semanas antes por el exministro Óscar Ortiz, la autoridad se negó a precisarlo.

“No estoy hablando de un contrato. Sino de muchos, porque hay muchas cosas que comprar. A mí no me interesa lo que diga un exministro, el señor Ortiz no es enemigo mío, pero sí lo es el narcotráfico (…) Me duele que haya algunos medios de prensa y políticos que critiquen esto. El que critica es porque está a favor del narcotráfico”, respondió.

La denuncia y el PAC

Luego de ser destituido por desavenencias con el titular de Gobierno, Ortiz denunció que Murillo presionaba para concretar la compra de varias camionetas, por un valor de 35 millones de bolivianos. Añadió que no entendía la prisa, ya que los motorizados llegarían hasta el próximo año y su adquisición debería ser competencia del próximo gobierno.

Página Siete hizo una revisión del Sicoes en busca de esta adquisición, pero no hay registro alguno que compruebe si el proceso está en marcha o no. Sin embargo, el PAC público y actualizado el 5 de octubre, advierte la inscripción de dos compras directas de vehículos para la Felcn para el mes de septiembre.

En el PAC se inscriben y programan las compras futuras y debe ser el primer paso antes de iniciar un proceso de adquisición de bienes y servicios. Ambos registros programados tienen como causal la “Contratación de bienes y servicios por el Ministerio de Gobierno o Defensa para la Policía y Fuerzas Armadas”.

El primero, bajo código interno 1385181, prev´´e la “adquisición de camionetas y vagonetas para la Felcn” sin precisar la cantidad de unidades. El precio referencial total asciende a 28.432.000 bolivianos.

Un segundo registro, con código interno 1385183, hace referencia a la “adquisición de camionetas para el CEO TTE Gironda”. En este caso, el costo referencial es de 2.974.020 de bolivianos. En ambos procesos el Tesoro General de la Nación (TGN) figura como principal ente financiador. Las compras serían canalizadas por el Conaltid.

Ante la consulta de cuál de estas adquisiciones correspondía al anuncio de Murillo en Umopar, desde el Ministerio de Gobierno se respondió que la compra “recién está en proceso”.

Cuando el titular de Gobierno anunció las compras para la Felcn sostuvo que éstas se realizarían con un financiamiento externo de 50 millones de euros.

“Ni siquiera es dinero del TGN, son 50 millones de euros de apoyo de la comunidad europea. Con eso vamos a comprar armas, vehículos, uniformes, botas y todo los que se necesita. Compraremos lo que alcance y lo que no esperemos que lo haga el próximo gobierno”, dijo.

Reiteró que quienes presentan las denuncias, lo hacen porque se ven afectados con el equipamiento de las fuerzas de lucha contra el narcotráfico. “No me importan las críticas, pero quiero que vean en qué condiciones estamos trabajando en este tema”, insistió la autoridad.

La destitución de Ortiz y su denuncia

28/09 Óscar Ortiz confirmó su alejamiento del cargo de ministro de Economía. Aclaró que no renunció a ser el titular de esa cartera de Estado, sino que se inició una campaña por las redes sociales en su contra para manifestar que había sido destituido.

Ortiz "Yo no he renunciado, no porque me aferre a un cargo, sino que me pareció indigno que en lugar de hablar conmigo directamente inicien una campaña por las redes sociales difundiendo una información falsa con una supuesta fuente de información en el mismo Gobierno ( ). Entiendo que ya han decidido designar a otra persona, por lo que he venido a dejar limpio mi escritorio", sostuvo en conferencia de prensa.

Murillo Declaró que su alejamiento se dio porque no estuvo de acuerdo con varias decisiones asumidas por el Gobierno y profundas diferencias con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en temas como el decreto de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A., que va contra la ley.

Denuncia Ortiz también alertó que el Ministro de Gobierno insiste en la compra de camionetas por un monto de 35 millones de bolivianos, pese a la crisis económica que azota al país y aun cuando esas movilidades recién llegarían y serían entregados al país a mediados del próximo año.

Terrorismo En el PAC del Ministerio de Gobierno, para febrero se inscribió la contratación -en modalidad de organismo financiador- de una consultoría por producto. Esta tenía el fin de crear una estrategia de prevención de lucha contra el terrorismo. El contrato, programado con el código interno 1324897, debía ser hecho sin convocatoria y sería financiado por el TGN y otros.

Murillo: “Son 14 años de abandono de la Felcn”

En su visita a Umopar, el ministro Murillo señaló que las Fuerzas de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Policía fueron los sectores más abandonados durante los 14 años de gobierno del MAS. Manifestó que las compras que realizará son las primeras desde que se fue la NAS.

“Son 14 años de abandono y yo por orden de la Presidenta (Jeanine Añez) les voy a dar el apoyo que necesitan. Se comprará todo lo que se pueda en esta gestión y lo que no tendrá que hacerlo el próximo gobierno. Hay una lista grande de necesidades”, manifestó la autoridad.

Sostuvo que durante la presencia de la División Antidrogas (NAS), el personal era equipado y capacitado, pero que con la salida de la estructura se abandonó a los efectivos.

“Las últimas compras de vehículos y armas deben ser de cuando la NAS estaba en Bolivia. De ahí, se compró dos o tres vagonetas sueltas que con grandes esfuerzos habrán llegado a Cochabamba. Los vehículos que tenemos están destrozados y es con lo que combatimos al narcotráfico”, explicó la autoridad.

Añadió que no solo se trata de vehículos, sino de uniformes, botas y armamento. Además de equipo de seguridad.

“El armamento es viejo. Si algunos efectivos tienen armas nuevas es porque ellos se han comprado con sus recursos. Hay metralletas que ya no sirven más que para dar golpes a los delincuentes”, indicó.

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a El País, entre enero y agosto de 2020 se importaron 15,25 millones de dólares en “armas no militares”. Las compras se hicieron bajo una partida reservada a material fundamentalmente policial, pero se aclaró que también se contabilizan otro tipo de armas importadas por la vía legal.

El reporte evidencia que los datos son inversos al gasto en armamento militar que, según el INE, apenas llega a 459 mil dólares. Una cifra muy inferior a la reportada en 2019, cuando alcanzaba los 15,9 millones de dólares americanos.

“El señor Arturo Murillo gastó 15,2 millones de dólares en compras para armas de la Policía en 2020. Es muy alto en comparación a los 820 mil dólares que se gastó en 2019”, señaló el diputado del MAS Edgar Montaño.

Afirmó que el gasto mayor se hizo durante el inicio de la cuarentena cuando el país necesitaba equipos e insumos médicos. A su parecer, se armó al verde olivo “para reprimir”.

“Hace falta plata para pagar salarios en salud y educación y esto tiene que ser respondido. El Gobierno no pudo entregar pruebas PCR porque priorizó las armas”, acotó Montaño.

Murillo en otros contratos polémicos

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, es investigado por el Ministerio Público por la compra -supuestamente irregular- de agentes químicos y otra munición poco letal antidisturbios.

Según la denuncia, la adquisición se realizó en diciembre de 2019, 11 meses después de la solicitud anual de dotación que realiza la Policía. Aunque la compra ya tenía un proveedor, durante los primeros meses de la gestión de Murillo se hizo un cambio de adjudicador.

La brasileña Cóndor fue relevada por la intermediaria Bravo, que ofertaba un costo mayor. Los legisladores del MAS denunciaron que además hubo uso indebido de influencias, ya que uno de los propietarios de la adjudicataria era allegado de Murillo.

En una anterior entrevista, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, señaló que dentro de las investigaciones del caso gases lacrimógenos, el 16 de septiembre se tomó la declaración informativa al ejecutivo de la empresa Cóndor, Paolo Amorin. Dijo que se contaba con la cooperación jurídica internacional de la Fiscalía General del Brasil.

A inicios e septiembre, The Washington Post publicó en su portal que Facebook eliminó una red de páginas falsas creadas para difundir información falsa. Advertía que parte de esas cuentas funcionaban en Bolivia con mensajes a favor de la entonces candidata de Juntos, Jeanine Añez. CLS Strategies fue una de las firmas relacionadas.

Aunque al principio se negó una relación contractual, en las redes sociales se hizo público un documento de la empresa que confirmaba una prestación de servicios. Se denunció que la compañía estadounidense fue contratada para “lavar la imagen” de Añez, por 1.000 dólares por día, por tres meses y que fue Murillo quien hizo el contacto.

La viceministra de Comunicación, Isabel Fernández, negó que se haya pagado a CLS Strategies para emitir desinformación. Dijo que la firma fue buscada para realizar un cabildeo con autoridades estadounidenses.

“Ha sido pública una gira que ha hecho el ministro de Gobierno (Arturo Murillo) en Estados Unidos y que ha implicado la reunión con funcionarios importantes en la Casa Blanca, con senadores inclusive”, manifestó.