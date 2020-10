Gobierno se querella contra Arce y éste dice que es «guerra sucia»

Fuente: Página Siete

Manuel Filomeno / La Paz

El Gobierno, a través del Viceministerio de Transparencia, presentó ayer una denuncia en el Ministerio Público en contra del exministro de Economía y candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS) Luis Arce Catacora y su esposa Lourdes Brígida Durán, por los delitos de beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.

Por su parte, Arce acusó al Gobierno de haber iniciado una “guerra sucia” en contra de su candidatura y anunció acciones legales. Sin embargo, no aclaró las denuncias en su contra, de su esposa y su exsecretaria.

“En estos momentos el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción está presentando una denuncia ante la Fiscalía Departamental de La Paz en contra del señor Luis Arce Catacora y de la señora Lourdes Brígida Durán Romero, y contra la señora Helory Deysi Soria Soto”, informó el viceministro de Transparencia Guido Melgar.

El miércoles, el ahora exprocurador general del Estado Alberto Javier Morales hizo público un informe remitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) según el cual se detectaron movimientos irregulares en las cuentas de Arce y su familia por cerca de seis millones de bolivianos entre 2011 y 2019.

El viceministro Melgar explicó que el informe de la UIF establece que Luis Arce recibió en sus cuentas particulares la suma de 599.222 bolivianos, un dinero del que se desconoce su origen; asimismo, se detectaron depósitos por un total de 189.045 bolivianos a cuentas particulares de terceros, pero ese dinero no salió de sus cuentas personales, por lo que también se desconoce su origen, indicó Melgar.

Por otra parte, se detectaron depósitos realizados a la cuenta de Luis Arce de parte de empresas públicas y privadas como de la empresa Shell Bolivia o YPFB Transporte, por 276.343 bolivianos y más de 14.000 dólares, cuando el exministro era director de YPFB, entre otros movimientos irregulares.

La esposa de Luis Arce está incluida en la denuncia penal, ya que también habría recibido en sus cuentas personales grandes montos de dinero de parte de familiares, pero sin justificación o registro legal, como la suma de 524.015 bolivianos y más 49.000 dólares, incluso del propio Luis Arce.

Lea también: Arce asistió a kermeses para su salud pese a que tuvo consultorías por Bs 404.000 cuando renunció al Ministerio

Guerra sucia

Ante las denuncias, Arce acusó al Gobierno de haber iniciado una “guerra sucia” en su contra, y anunció que iniciará “acciones legales” para responder a las acusaciones de enriquecimiento ilícito. El candidato además aseguró que hasta ahora no se demostró “ni una calumnia” en su contra.

“Ante esta nueva arremetida política, en la que involucran a mi familia y terceras personas de la manera más ruin, realizaré las acciones legales que en derecho me corresponden. Hasta ahora no demostraron ni una sola de sus calumnias y difamaciones porque no tienen credibilidad”, aseguró Arce, por medio de una carta pública.

El extitular de Economía aseguró que el informe de la UIF es la base de una “acusación falsa (…) de quienes intentan desesperadamente prorrogarse en el poder”.

Sin explicar las acusaciones de enriquecimiento ilícito ni las circunstancias en las que recibió el dinero, Arce habla en su carta pública de “guerra sucia” que, según él, se intensificará a medida que se aproximan las elecciones, que tiene la “conciencia tranquila” y está dispuesto a “responder ante el pueblo”.

De la misma manera, el vocero del MAS Sebastián Michel aseguró que las transferencias y depósitos bancarios a cuentas del candidato de su partido Luis Arce y su esposa, no son sumas “desproporcionales”, ya que se trata de dinero acumulado, según él, en 20 años.

“No hay que ser exagerados, no son grandes montos y son de 20 años; es una investigación de 20 años y esa es la sumatoria (…). No son montos desproporcionales, son montos de una persona catalogada como el mejor ministro de Economía de la región”, dijo Michel a Red Uno.

Michel señaló que se trata de dinero depositado por cuestión de “consultorías y docencia”, e incluso de familiares y que “es normal” depositar para “pagar gastos y deudas”.

Aumento de patrimonio en declaraciones