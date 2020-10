Gonzalo Quiroga: «A mí no me han encontrado nada»

¿Ministro, qué opinión le merecen las denuncias en su contra?

Qué es lo que yo veo, lo diré abiertamente, me hago responsable de lo que diré. El Movimiento Al Socialismo (MAS), algunos personajes que han trabajado con el MAS, en especial en Chuquisaca, han sido capaces de entender que con muchos de nosotros, que somos ministros técnicos, no pueden negociar. Y eso ha llevado a que nos empiecen a buscar (alguna irregularidad) y nos lleven a la Asamblea Legislativa para censurarnos, como pasó con el ministro Arturo Murillo, se ha interpelado la ministro de Economía, Branko Marinkovic, se ha interpelado a la ministra de Salud (Eidy Roca).

Pero como a mí no me han encontrado absolutamente nada y no pueden interpelarme de mi gestión porque no hay nada por lo que lo puedan hacer, entonces se han metido en mi vida y actividades privadas y eso es un gran error, porque no son temas que los podamos estar ventilando de esta manera, cuando hay empresas que están involucradas en una empresa y una sociedad.

Esto pasó en el año 2017 y 2018, es un tema privado, no es un tema público, es un tema entre empresas. Hicimos un acuerdo entre partes, de las cuales obviamente se manejaron ciertos instrumentos financieros, como es el caso de un cheque, como elemento de garantía.

El señor Jorge Malfert (gerente propietario de la empresa KPN), lo que hizo es endosarlo, saliéndose del marco del acuerdo que teníamos, y eso lo utilizó para la compra de una maquinaria, que no estaba dentro del acuerdo mencionado.