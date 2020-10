Gorillaz tendrá una película en Netflix

Fuente: https://www.sopitas.com

Este 2020 nos ha dejado con el ojo cuadrado por muchas cosas que han pasado a lo largo de estos casi 10 meses. El coronavirus vino a cambiar muchas cosas pero a nivel musical, aunque no hay conciertos en vivo, no podemos quejarnos mucho, ya que muchas bandas están usando su tiempo libre para volver tras años de silencio como el caso de Gorillaz, pues al menos con lo que han presentado en las últimas semanas traen un montón de proyectos para el futuro.

Para sorpresa de todos y después de anunciar que con aquel concierto que dieron el 24 de octubre de 2018 en el Palacio de los Deportes de la CDMX, cerrando la gira de The Now Now se tomarían un descanso de 10 años, la banda animada favorita de muchos está de vuelta. No sólo para seguir ampliando el enorme universo visual que Jamie Hewlett se ha encargado de plasmar, sino también para que Damon Albarn continuara creando música.

Es por eso que cuando salió la noticia de que Gorillaz lanzarían la primera temporada de Song Machine, los fans se volvieron locos. Conforme fueron pasando los meses nos anticiparon lo que más tarde se convertiría en un disco con rolas como “Momentary Bliss”, “Désolé”, “Aries”, “Friday 13th”, “How Far?”, “Pac-Man”, “Strange Timez y “The Pink Phantom” con artistas como Robert Smith, Elton John, Tony Allen, Skepta, Peter Hook, Georgia y muchos más.

¿Una película de Gorillaz?

Pero algo que siempre ha estado en la mente de aquellos que siguen de cerca la historia de 2-D, Noodle, Murdoc y Russell es la posibilidad de ver una película sobre estos personajes animados. Sí, la banda cuenta con un par de documentales, Bananaz –que sigue sus inicios así como la grabación de su álbum debut y Demon Days– y Reject False Icons que se estrenó el año pasado, el cual nos muestra la gira completa de Humanz y The Now Now.

Sin embargo, este es el único acercamiento verdadero que ha tenido Gorillaz con el séptimo arte. Por ahí se dice que habían varios proyectos como Celebrity Harvest y en la fase de Plastic Beach, que supuestamente serían las cintas que llevarían por primera vez a la banda a las salas de cine de todo el mundo, pero por alguna u otra razón se tuvieron que cancelar. Pero ahora, esto es una realidad y llegará gracias a… ¿Netflix?

Damon Albarn confirma que sí habrá una cinta de la banda

Resulta que tuvimos chance de platicar con el mismísimo Damon Albarn, aprovechando que en unos cuando días lanzarán Song Machine de Gorillaz. Además de contarnos sobre el proceso creativo y la grabación de este álbum, bajita la mano nos reveló que en efecto, tienen un acuerdo con el gigante del streaming para producir una película sobre estos personajazos que tanto queremos para cuando termine la siguiente temporada de Song Machine:

“Me quedé atascado con la segunda temporada, estará lista antes de lo que crees. Y luego, tenemos planeado hacer una película con Netflix, con quien acabamos defirmar para hacerlo. Y me imagino que habrá otra temporada y entonces podría ser finalmente el momento para los personajes. Mantengamos losdedos cruzados”.

Así que sí, este proyecto de Gorillaz con Netflix existe y aunque aún no tenemos una fecha exacta de estreno, podemos irnos preparando porque seguramente nos volará por completo la cabeza. Si quieren checar lo que Damon dijo sobre la película, así como los detalles del nuevo disco de la banda y hasta una anécdota muy peculiar con Elton John, échense completita la entrevista que tuvimos con él a continuación: