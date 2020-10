¡Gracias #Guanay! El cariño y apoyo del pueblo lo llevamos en el corazón. Nuest…

...General del Estado (PGE), se detectaron depósitos irregulares en cuentas del exministro y actual candidato presidencial del MAS Luis Arce Catacora por... señor Arce Catacora cuando este habría cumplido funciones en YPFB ( ) Así también se evidencia, según información del SIN, que el señor Arce Catacora no...

...de su candidato presidencial Luis Arce Catacora , al destituir al Procurador General del Estado Alberto Morales. Dijo que el MAS continúa queriendo... Financieras sobre dineros que se utilizaban y entregaban por parte de funcionarios al ex ministro de Economía Luis Arce Catacora , incluso había dineros...

...a cuentas del candidato de su partido, Luis Arce , y su esposa, no son sumas “desproporcionales”, ya que se trata de dinero acumulado, según él, en 20...

...Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, en nota manuscrita que hizo llegar a ANF, denunció al ex ministro de Economía Luis Arce Catacora , cuyo visto bueno... Socialismo (MAS), Luis Arce , y su esposa, Lourdes Brígida Durán Romero, fueron denunciados este miércoles por el procurador general del Estado, Alberto...

...no lo hicieron con Luis Arce , cuando en su momento también difundió unas encuestas. Además denuncia qué hay un cartel de encuestadoras inscritas en el Gobierno de Evo Morales que vienen manipulando las encuestas....

www.clarin.com | 22 hours ago

...candidato del MAS, Luis Arce , en las elecciones presidenciales del 18 de octubre y que para ello habrá "un golpe o fraude". "Saben que vamos a ganar las... ministros y ex presidentes de la región "para garantizar su presencia" en los comicios. Pero no dio más detalles. El ex ministro de Economía Luis Arce, del...

Compartido: 1.1K