Granell ya está en La Paz y la dirigencia intenta habilitarlo

jueves, 22 de octubre de 2020 · 01:50

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El español Alex Granell llegó ayer a La Paz y a partir de esta jornada comenzará su periodo de adaptación a esta ciudad y a la espera de las gestiones que realiza la dirigencia de Bolívar para que pueda ser habilitado y juegue la Copa Sudamericana en el conjunto celeste.

En septiembre existió una apertura al libro de pases en el fútbol boliviano. Bolívar y Wilstermann aprovecharon para registrar a sus refuerzos, más cuando la Conmebol dio autorización de ampliar la lista de inscritos para la Copa Libertadores; sin embargo, el registro de inscripción se encuentra cerrado en nuestro país

“Estamos en ese trámite de poder ver con la gente de Conmebol la manera más expedita, y a través de los conductos regulares, el poder habilitar al jugador que sería muy importante para el club. En el ámbito local, el libro de pases en está periodo corto, no ha servido a ningún club, ya que al no tener un campeonato no se pudo consolidar las incorporaciones. Ojalá podamos hacer esta habilitación de Alex”, sostuvo el vicepresidente de la Academia Dardo Gómez.

Hasta la fecha la Conmebol no ha especificado si los clubes que volverán al ruedo en la Sudamericana gozarán también de esas excepciones que se tuvo en la Libertadores.

Se pudo conocer que si el jugador llegó a Bolívar como jugador libre, no habría problemas en inscribirlo en la FBF para que juegue los partidos de la Copa Sudamericana.

En todo caso, si la Academia no logra habilitar a Granell, se pretende aprovechar el tiempo al máximo para que consiga su aclimatación a La Paz.

“Es una incorporación de las más importantes en el fútbol boliviano, somos conscientes del esfuerzo que hemos realizado”, sostuvo el gerente deportivo Javier Recio.

El funcionario, destacó el nivel de juego y la experiencia que tiene Granell, y que ahora estará a disposición del primer plantel. “Creo que a nivel profesional nos va a aportar mucho equilibrio, ya que es un jugador inteligente para hacer jugar al equipo. Nos vendrá bien, ya que maneja muy bien los tiempos de los partidos. Tiene físico, calidad, balón parado y muchas cosas que nos van a venir bien”, remarcó Recio

Los celestes estarán pendientes mañana del sorteo de la Copa Sudamericana que se realizará en Asunción. Los académicos partirán primero en condición de visitante y definirán la llave en la sede de Gobierno.