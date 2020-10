«Ha sido una guerra de Instagram con mi madre»: Emma Roberts reveló porqué bloqueó a su mamá en redes sociales

La actriz explicó que gracias a su cuenta de Instagram, su madre dijo algo que no debía

Emma Roberts estaba tratando de ocultar su embarazo al mundo y viviendo una cuarentena muy tranquila, hasta que su mamá, Kelly Cunningham decidió hacer una cuenta de Instagram. A través de esta, Cunningham confirmó la noticia del embarazo de su hija por accidente.

Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, Roberts narró que en un principio ella y su novio Garrett Hedlund, querían mantener la noticia para ellos solos.

“Traté de mantener mi embarazo muy escondido, pero desafortunadamente mi mamá tiene Instagram, que Instagram y las madres es una mala combinación. Y definitivamente ‘soltó la sopa’”, compartió Roberts.

Después del error que su madre cometió en su cuenta de Instagram, ella se vio obligada a compartir la noticia de manera un poco más oficial en su cuenta personal.

“Entró a Instagram […] y empezó a interactuar con mis seguidores y le agradeció por todos sus buenos deseos, fue un desastre. Y me enteré de todo en un avión. Así que no pude llegar hasta ella. No podía llamarla ni atacarla. Podría simplemente enviar un mensaje de iMessage con ella y enviarle un mensaje de texto y pedirle que por favor se detuviera”, explicó.

No obstante, la madre de la actriz no podía comprender la molestia de Roberts, ya que ella estaba segura de que su hija ya había hecho un anuncio oficial.

“Cuando le dije: ‘Mamá, me revelaste mi embarazo’, ella dijo: ‘Emma, lo anunciaste’. Le dije, ‘No, no lo hice. Eso fue un tabloide’. Ella dijo: ‘Oh, eso no estaba claro’. Cayó totalmente por la fake news”, narró Roberts.

Después de esto, la relación de Cunningham y Roberts fue cambiando, e incluso se convirtió en una batalla que no creía que pasaría, pero que también será una buena anécdota.

“Nos reímos un poco y luego no peleamos. La bloqueé en un momento. Era mi única arma”, Me envió un mensaje de texto a las 2:00 a.m., ‘Reina, ¿me bloqueaste? Cara triste’. Yo estaba como, ‘Sí, te bloqueé’. Luego la desbloqueé. Ha sido una guerra de Instagram con mi madre que nunca vi venir. Una buena historia para contarle al bebé», expresó.

Disputa por un nombre

Ahora que las cosas parecen marchar bien con su madre, la próxima batalla será con su pareja, por el nombre de su hijo, algo que pensó que ella elegiría por sí misma.

“Estaba convencida de que iba a tener una niña hasta el punto en que le dije a mi novio, yo le dije algo así como: ‘Si es un niño, puedes nombrarlo’. Mientras tanto, pensaba que iba a ser una niña. Entonces, ¿a quién le importa? Como, ahora yo lo podré nombrar. Cuando nos enteramos, él dijo, ‘Oh, sí, entonces dijiste que podía nombrarlo’. Y yo estaba como, ‘Sí dije eso, ¿no? Es tan gracioso que dije eso’”, agregó la sobrina de Julia Roberts.

Kimmel entonces la cuestionó acerca de la seriedad con la que su pareja se tomará para ponerle un nombre no muy extraño a su hijo. A esto, Roberts respondió que mientras ella tenía un rollo lleno de nombres, su novio solo tenía uno que no quería revelar.

“Mi novio se estaba poniendo muy difícil con el nombre, y le dije: ‘estamos teniendo un bebé, me puedes decir qué nombre quieres’. Entonces a él se le ocurrió un ganador que fue realmente bueno. Todos los míos fueron vetados por varias razones”, concluyó la actriz.

Fuente: infobae.com