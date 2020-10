Campeones

martes, 13 de octubre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Según la prensa brasileña, el mediocampista boliviano Henry Vaca “no encaja en el Goianiense”, club al que llegó en marzo de este año. Pese a que Adson Batista, presidente de la institución, aseguró el pasado mes que el cruceño continuará en el plantel, se informó que el directivo “no está satisfecho con su apuesta” para fichar a futbolistas sudamericanos.

“El mediocampista ofensivo Henry Vaca no encaja en el club. El directorio del club y la comisión técnica no están conformes con Vaca, quien también se quedó fuera de la de la Selección boliviana que compite en la Eliminatoria”, informó el diario O Popular.

El ex Universitario de Deportes de Perú, su último club, tiene contrato vigente con The Strongest. “Batista ( ) no está satisfecho con las últimas apuestas realizadas a deportistas de otros países”, entre ellos el boliviano, resaltó el medio de comunicación.

El cruceño de 22 años de edad fue considerado por el club brasileño luego de una destacas actuación en el Preolímpico Sub-23.