Hunter Biden, la obsesión de Donald Trump que casi le cuesta la destitución

El domingo pasado, por ejemplo, solo respondió una pregunta … sobre el sabor de su batido.

«Pregunta del día para Joe Biden», tuiteó JonaTEMPthan Martin, reportero político del New York Times: «¿Te escondes esta semana porque solo quieres responder preguntas sobre batidos?»

Durante meses, el acceso a la campaña del candidato demócrata ha sido de los más limitados que se recuerdan. Solo una veintena de medios nacionales e internacionales pueden seguir de cerca su campaña debido a la pandemia de COVID-19, dicen desde su equipo.

«Sería lógico que los periodistas que cubren la campaña estuvieran frustrados porque no se les da mucha información (…) y de que no tienen acceso al candidato», afirma Richard Benedetto, ex corresponsal de la Casa Blanca del diario USA Today.

Sin embargo, ha habido pocas quejas de los medios.

«Si soy candidato y me doy cuenta de que puedo arreglármelas sin involucrarme en demasiados temas ni responder demasiadas preguntas, (…) ¿por qué no continuar así?», se pregunta Benedetto, hoy profesor en la American University.

Con información AFP y EFE