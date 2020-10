Jaime Paz le pide a la juventud cruceña no equivocarse el día de la elección

Fuente: Correo del Sur

El expresidente Jaime Paz Zamora instó a la juventud cruceña a no equivocarse en las próximas elecciones del 18 de octubre y recordó que cualquier error que derive en un triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) puede ser fatal para Santa Cruz, no solamente para Bolivia.

Paz Zamora hizo esas afirmaciones durante una entrevista exclusiva concedida al sistema multimedia de CORREO DEL SUR, de Sucre, en el marco de la recordación, este 10 de octubre, del 38 aniversario de la recuperación de la democracia en Bolivia.

«Confío mucho en lo que puede ser el rol de lo que en otras partes del mundo les llaman los ‘millennials’ (…) Yo aquí en Bolivia los llamo los hijos de la democracia, los hijos de la democracia son los que hoy día van a salvar la democracia en este 18 de octubre”, señaló a través de Correo del Sur Radio y Correo del Sur Digital, al equiparar este momento con el que vivió el país en octubre de 1982, cuando el país consiguió un “ensamble entre democracia y República”.

“Hay una muchachada joven muy interesante que está en Santa Cruz y que de alguna manera está queriendo, lo digo con todo respeto, distorsionar lo que es lo esencial de la celebración de esta fecha y de las próximas elecciones. Las próximas elecciones no son un problema que van a definir la supremacía o no supremacía de una región sobre otra, son elecciones que van a orientar a todo un país”, expresó.

Pero el expresidente fue más allá y se refirió de manera particular a la familia Camacho, a la que dijo guardar mucha estima. Cuestionó, sin embargo, que se esté pidiendo el voto que dice “no importa que gane Evo”.

Refiriéndose directamente a la candidatura de Luis Fernando Camacho, de Creemos, aprovechó la entrevista, “de manera humilde» para «reflexionar a esta juventud, porque la mayoría es juventud, dirigida por un líder joven emergente a quien yo felicito de todo corazón, pero que no se equivoquen porque cualquier equivocación puede ser fatal para Santa Cruz”.

“Yo le quiero decir, a nombre de Santa Cruz, que si gana el MAS, Santa Cruz va a volver a tener los problemas que tuvo durante el gobierno de Evo que evitaron el crecimiento, el desarrollo de ese departamento tan rico que es la locomotora de nuestro país (…) es ese gobierno el que impide las inversiones en Santa Cruz, sobre todo nacionales y extranjeras, es ese gobierno el que prohíbe las exportaciones de la agricultura moderna”, continuó.

¿Podemos hablar de una suerte de ruptura regional, hay riesgo de una? «Los que no han entendido en qué tipo de partido de fútbol estamos jugando o en qué cancha, están haciendo ese malentendido. Yo, desde ese punto de vista diría ‘muy bien, nosotros los sureños vamos a decidir los que quieren poner estas cosas como occidente y oriente’. Bueno, el sur decide, pues; pero no es así, no debemos poner como elecciones donde una región se opone a la otra región nada más y nada menos que porque el candidato nació en un lugar y nació en el otro», agregó, al señalar que le tranquiliza ver, según las encuestas, que en el sur “estamos claros”.