“Jugamos un buen partido pero lo que cuenta es el resultado final”

Fuente: https://www.eldiario.net

Claudio Vivas expresó su malestar en la conferencia de prensa post partido, anoche, donde afirmó que se buscó otro resultado, no se dio ante un rival bastante ordenado y que sabe hacer su trabajo, como es el Guaraní.

“Tenemos una idea de juego, jugamos un buen partido, lo pudimos remontar pero lo que cuenta es el resultado final, y no comparto ningún tipo de comentarios”, afirmó el entrenador celeste.

Consultado en torno a lo que espera de la Copa Sudamericana, mencionó que “lo primero que tenemos que hacer es ver con que rival vamos a jugar y planificar el viaje, Bolívar tuvo muchos cambios, tratando de buscar empatar el partido y de ganarlo, no es normal perder dos partidos en nuestra casa pero el rendimiento del equipo ha sido muy bueno, hubo jugadores que se brindaron al máximo, hemos desperdiciado oportunidades de gol y a pesar de que terminamos con uno menos le pudimos dar la vuelta al marcador y nos ganaron con accidentes que suceden en un partido, generamos muchas opciones de gol pero lo que sucede es que para el comentario final importa el resultado, ante eso no puedo hacer nada porque tienen razón”, dijo el argentino en tono taxativo.

No quiso referirse a la hinchada que lo insultó en las redes sociales.

“A hinchada no le digo nada, ya he recibido insultos de diferentes lugares, no le puedo decir nada porque de doce puntos sacas uno la gente está molesta y es natural que esté así, lo que no está bien es insultar al ser humano, porque nosotros somos gente de trabajo y no es lo que nosotros pensamos, ni lo que habíamos soñado, hoy nos pusieron a prueba, jugamos ante un equipo bien ordenado y que hace bien su trabajo”, remarcó Vivas.

Estuvo a su lado Juan Carlos Arce, quien asumió la culpa de los jugadores por la derrota, y pidió disculpas. “No era lo que creíamos, pero se dio un resultado inesperado, lo que resta es seguir mirando para adelante”, manifestó el capitán de los celestes.

Anoche trascendió en redes sociales que Claudio Vivas no seguirá, lo que no fue confirmado por ningún dirigente, menos el entrenador argentino.