Kim Kardashian llegó a los 40 años con una fiesta sorpresa y un curioso show de baile [+Fotos]

Kim Kardashian fue sorprendida con una fiesta para su cumpleaños 40 antes de la cuarentena por COVID-19.

En el programa familiar Keeping Up Wif The Kardashians estrenaron el episodio especial del cumpleaños número 40 de Kim. Cabe destacar que, aunque la artista los celebra el 21 de octubre, este año le hicieron una lujosa fiesta sorpresa meses antes de que la pandemia se acentuara.

Ahora bien, la celebración fue planificada entre sus familiares y amigos más cercanos mientras que Kim estaba convencida de que se dirigía a una sesión de fotos con un look muy brillante sin idea de que realmente se dirigía a su fiesta de cumpleaños. Además, sus hermanas hicieron el día especial recreando una divertida rutina de baile que le habían hecho anteriormente en su aniversario número 10.

Según los planes de sus amigos de la infancia para recrear elementos de su décimo cumpleaños, Kim declaró que su décimo cumpleaños fue ‘el cumpleaños más divertido de [su] vida’ y los detalles de la fiesta le proporcionaron la máxima nostalgia.

Acerca de sus 40 años de edad, Kim expresó: “Creo que con solo cumplir 40 años no me estoy volviendo loco ni nada. Definitivamente es una realización, como, Mierd*. Tengo 40″ seguidamente bromeó que lo único que le molesta de llegar a esta es que ya no puede «publicar fotos demasiado sexys en Instagram».

Finalmente, según informaciones del portal Page Six, la estrella y empresaria podría celebrar en escasos días su cumpleaños con un viaje al caribe.