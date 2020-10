La amenaza del MAS por presunto “fraude” es antidemocrático advierte Comunidad Ciudadana

Ricardo Paz (Der.). Foto: Página Siete

La amenaza emitida desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), sobre recuperar el poder desde las calles si es que hay “fraude” electoral, fue rechazada por Comunidad Ciudadana (CC), alianza que advirtió que es una posición que “desnuda el carácter antidemocrático” del MAS.

La posición de CC fue expresada por el jefe de campaña de CC, Ricardo Paz, quien advirtió que el MAS busca “abrir el paraguas” ante una “derrota inminente” en las elecciones generales de este 18 de octubre.

En una concentración proselitista desarrollada en la ciudad de Oruro, el dirigente minero Orlando Gutiérrez y Andrónico Rodríguez advirtieron que si hay siquiera un intento de fraude en las elecciones, las movilizaciones de los sectores sociales se reanudarán en el país. “Que nos escuche la derecha, al primer intento de hacer fraude con nuestro voto, Bolivia levanta el cuarto intermedio y vamos por el poder mis hermanos”, sostuvo Gutiérrez, dirigente minero que apoya al MAS y que fue uno de los promotores del bloqueo de caminos que tuvo lugar en agosto, cuando se intentó evitar la postergación de los comicios hasta el 18 de octubre.

Después de 12 días de bloqueo de caminos, los sectores sociales afines al MAS declararon un cuarto intermedio en su movilización, luego de que fueron acusados por el Gobierno de causar la muerte de cerca de 40 enfermos por coronavirus, debido a que no pudieron acceder a oxígeno medicinal por el corte de vías que había.

En la misma concentración, Rodríguez también lanzó la advertencia. “Que ni se les ocurra hacer alguna irregularidad, fraude o provocar convulsión, así como dice el hermano Orlando, estamos en cuarto intermedio a nivel nacional hermanos, cualquier momento, si provocan alguna irregularidad, levantamos el cuarto intermedio y el pueblo boliviano en las calles recuperará el poder”, sostuvo.

“El único recurso que les queda es la amenaza”, declaró Paz este jueves a radio Panamericana, en respuesta a la posición del MAS. El representante de CC sostuvo que la victoria se dará en las urnas y que el MAS recurre al amedrentamiento para causar miedo en la ciudadanía.

No obstante, Sebastián Michel, jefe de campaña del MAS, negó la posibilidad de que vaya a darse un fraude en las elecciones, debido a que desde ese partido prepara un control del voto en todas las mesas.

No obstante, no descartó la posibilidad de presentar observaciones o impugnaciones a aspectos irregulares que se puedan registrar el día de la votación. “El masista puede votar con toda confianza que su voto no va a ser manipulado”, aseguró Michel.