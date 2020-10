«La conquista del espacio» Fito Páez se prepara para brindar su primer concierto virtual global

El legendario cantante y compositor Fito Páez brindará su primer concierto virtual presentando oficialmente su más reciente producción musical “La Conquista del Espacio”; la misma que acaba de recibir triple nominación al Latin GRAMMY®.

Producido por Rodeo Entertainment & Loud And Live; desde el Movistar Arena de Argentina para todo el mundo, el evento será el 1ro de noviembre a las 8:00 pm ET. La preventa de entradas comienza hoy a las 4 PM ET a través de www.fitopaezmusica.com.

El artista promete un show con banda completa que quedará en la historia. Lo acompañaran Diego Olivero en la dirección musical; Juan Absatz en teclados y voces; Juani Agüero en guitarras y voces; Gastón Baremberg en batería y Florencia Villagra en voces.

El nuevo disco, nominado en las categorías Álbum del Año, Mejor Álbum Pop/Rock y Mejor Canción Pop/Rock por “La Canción de las Bestias” en los premios Latin GRAMMY®, fue producido por Sony Music y grabado en Capitol Studios, el templo creativo de las más importantes figuras de la música ubicado en Los Ángeles, y en él participaron músicos como Abe Laboriel, baterista de Paul McCartney, el argentino Guillermo Vadalá y la orquesta sinfónica de Nashville.

También protagonizó la última edición de los premios Latin GRAMMY® con su participación en los homenajes a Juanes y Gustavo Cerati, y uno de los eventos deportivos más importantes a nivel regional: la final de la Copa Libertadores.

Hoy, en contexto de cuarentena y a través de sus conciertos vía streaming conti núa demostrando que es uno de los artistas más influyentes de la región, alcanzando una audiencia que supera el millón y medio de espectadores.