La Fstmb asegura que Gutiérrez fue asesinado y denuncia negligencia médica

Fuente: Página Siete Digital

El Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) emitió este jueves una aclaración pública en la que asegura que la muerte de su secretario ejecutivo, Orlando Gutiérrez, fue producto de un asesinato, y que además hubo negligencia por parte de personal médico que lo atendió desde que estuvo internado.

“En vista que de que el compañero Gutiérrez estaba recuperándose, misteriosamente fallece en la clínica, por tanto, aclaramos a la opinión pública nacional e internacional que este fue un atentado y asesinato cruel ejecutado por la derecha fascista, además, considerando que los médicos siempre han estado en contra del ‘proceso de cambio’”, indica el comunicado.

En ese sentido, la Fstmb se declara en estado de emergencia nacional hasta que se haga justicia y se encuentre a los responsables del presunto crimen, pero, además, exigen “de inmediato una auditoria médica condenando la negligencia médica que hubo en este caso, declarando como héroe nacional y mártir de la democracia al compañero Orlando Gutiérrez Luna”.

En el documento sostienen que el crimen fue «obra de la derecha golpista» porque el dirigente siempre estuvo «en la lucha» contra el Gobierno transitorio, denunciando «actos de corrupción. Además, reprochan la información que entregan varios medios de comunicación que según detallan “han tergiversado la información” al minimizar el deceso del dirigente.

No obstante, el pronunciamiento no hace referencia a las declaraciones del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra Crimen (Felcc) de La Paz, Alfredo Vargas, quien señaló que no hubo denuncia formal del presunto atentado, asimismo, personal médico y de la Defensoría del Pueblo no dejaron ingresar a miembros del DACI a la clínica cuando el dirigente aún se encontraba con vida, ni al personal de Homicidios para realizar el levantamiento de cadáver y practicar la autopsia de ley.

Al no haber una denuncia formal, la Policía y el Ministerio Público investigan de oficio la muerte de Gutiérrez.

Estos hechos que crean un halo de misterio respecto al fallecimiento del dirigente. No obstante, la Fstmb exige a las autoridades dar con los autores materiales e intelectuales de la muerte del líder sindical que murió a los 36 años.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lamentó la muerte de Gutiérrez, pero expresó preocupación por el hermetismo de la familia a que se realicen investigaciones sobre su presunto atentado y deceso. La autoridad sostuvo que el minero «bebía con amigos» sin dar mayores detalles.

«Lamentamos (la) muerte de Orlando Gutiérrez, nos preocupa hermetismo que maneja la familia y (la) clínica Cemes, quienes no permitieron acceso a Felcc, ni Fiscalía no dejaron realizar autopsia de ley. @evoespueblo acusa de que fue agredido, el bebía con amigos quienes eran?», publicó en su cuenta de Twitter.