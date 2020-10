La nueva app de PlayStation llega con muchísimas novedades en iOS y Android

Sony al fin lanza la nueva app de PlayStation con una nueva organización y una completa renovación de diseño.

La nueva app PS centraliza todo lo que necesitas en un solo lugar. Podrás conectarte con tus amigos, descubrir nuevos lanzamientos, aprovechar ofertas en PS Store, descargar juegos en la consola, entre otras tantas opciones.



Una de las novedades que encontrarás en esta nueva versión de PS es que integra las funciones de PS Messages. Así que si quieres conectarte con tus amigos, ver quiénes están en línea o qué están jugando tendrás que consultarlo desde PS App, ya PS Messages será eliminada.

Otra integración importante es la de PS Store. No será necesario salir de la app para ver nuevos lanzamientos, comprar juegos o aprovechar alguna oferta. Tendrás toda esa información disponible y organizada con la misma app. Y por supuesto, no podemos olvidar el plus de las descargas remotas, así que podrás descargar juegos en tu consola directamente desde la app.

Y también podrás contar las funciones para crear grupos y contar con un chat de voz desde el móvil con hasta 15 usuarios. Y por supuesto, también hay una sección dedicada a las noticias y novedades relacionadas con la PlayStation desde los canales oficiales.

Si bien está pensada para mejorar la experiencia del usuario en la PS4 y PS5, tiene funciones especialmente dedicadas a la nueva consola. Por ejemplo, iniciar los juegos de forma remota así como la posibilidad de administrar todos sus juegos y gestionar el espacio de almacenamiento de la consola.

La nueva PS App ya está disponible tanto para iOS como Android, así que solo tienes que revisar que tienes la última versión disponible.