La Paz: Impuestos se cobrarán desde el martes con 28% de descuento

Fuente: Página Siete

Luis Escóbar / La Paz

El Concejo Municipal de La Paz aprobó ayer el pago anticipado de impuestos a la propiedad de inmuebles y vehículos con un 28% de descuento. En lugar de comenzar el cobro el siguiente año, la municipalidad cumplirá con este plan el martes 20 de octubre como una manera de recaudar el dinero que no pudo captar la Alcaldía paceña debido a la cuarentena rígida.

La norma –que fue aprobada por algunos concejales de Sol.bo- dispone que el cobro de tributos será desde el 20 de octubre hasta el 18 de noviembre con el descuento del 28%. Luego, desde el 19 de noviembre hasta el 18 de diciembre se aplicará una rebaja del 22%. Y finalmente, desde el 19 de diciembre hasta el 18 de enero de 2021 la rebaja será de un 18%.

La normativa pasó para su promulgación al despacho del alcalde paceño, Luis Revilla.

Para que un ciudadano se puede beneficiar de los descuentos –según la norma- los contribuyentes deben cancelar el impuesto de la gestión 2019 que está vigente hasta fin de año y que aún mantiene la rebaja del 10%, medida que fue dispuesta al inicio de la pandemia por el burgomaestre.

Esta determinación fue asumida porque muchos de los contribuyentes no pudieron pagar los impuestos desde marzo a causa de la cuarentena rígida –que fue una medida implementada para evitar la propagación del coronavirus- como detalla la norma. “El gobierno municipal (…) no puede quedar indiferente frente a la evidente situación de emergencia de salud que viene atravesando la población. Por lo que es de prioridad adoptar medidas tributarias temporales de apoyo para los contribuyentes respecto al pago de sus obligaciones tributarias”, se lee en la ley edil.

De acuerdo con el informe de la dirección de administración tributaria -que acompaña la ley edil-, en esta gestión se registró una reducción en los ingresos municipales del 25% por el cobro de impuestos a los bienes inmuebles. Por ejemplo, hasta el 10 de agosto del año 2019 la comuna paceña recaudó 150,5 millones de bolivianos por este concepto, pero en el mismo periodo de este año el monto fue de 113,2 millones de bolivianos.

El cobro de impuestos a la propiedad de vehículos registró una reducción mayor y sólo alcanzó un 31%, una cifra muy baja en comparación con el monto que fue recaudado el año pasado. Por ejemplo -hasta agosto de 2019- la comuna recibió 114 millones de bolivianos, mientras que este año obtuvo 78,4 millones de bolivianos.

La menor recaudación edil se produjo en los meses de cuarentena rígida. En marzo, las recaudaciones descendieron en 52%. En abril bajaron un 96%; en mayo, a un 79%; en junio, en 59%, y julio, un 56%. “En este sentido se observa que se logró una recaudación alta en los primeros meses del año (…) Pero hubo una caída drástica desde abril”, señala el documento.

La concejala por Sol.bo y miembro de la comisión económica que revisó el proyecto, Katia Salazar, dijo que se aplicará la reducción porque esta gestión fue “complicada”. “Hay una gran preocupación por ayudar a los ciudadanos. El Código Tributario permite que mediante ley se pueda otorgar reducciones o beneficios. Por eso, se aprobó la propuesta”, explicó.

“Los concejales solicitaron o pensaron (dar) beneficios de condonaciones con relación al 2019 (que actualmente sigue vigente). No se puede hacer (este pedido) porque hay un universo de contribuyentes que pagaron sus responsabilidades y que representan a más del 50%. No se podría generar una norma que beneficie a unos y no a otros”, sostuvo la legisladora edil del oficialismo.

El concejal de la oposición por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Mario Condori dijo que él y su bancada no apoyaron la aprobación de la norma. “Si querían ayudar a la población, el descuento debía ser del 50%. Además, recién se debería cobrar a partir del siguiente año tal como se propuso en la sesión y tal como lo demandó la ciudadanía. Al aprobar (la norma), ahora parece que estamos desesperados por dinero”, sostuvo.

Condori advirtió que tal medida podría generar “ingobernabilidad” en la siguiente gestión. “(Los concejales) se tomaron una atribución que no corresponde a la actual gestión municipal porque concluirá su mandato el siguiente año”, dijo e indicó que la norma permitirá que esta gestión gaste el dinero de la siguiente.

“Dejarán sin dinero al siguiente alcalde. Eso podría generar algunas demandas por la vía legal hacia los legisladores que apoyaron esta medida”, sostuvo.