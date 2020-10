La pugna por la primera senaduría en Santa Cruz tiene nombre de mujer

Especial02

domingo, 4 de octubre de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Carolina Méndez / Santa Cruz

Sus días precisan más horas. Cumplen agendas apretadas en la recta final preelectoral. Son tres mujeres que aunque visten colores diferentes -azul, blanco y naranja- comparten el mismo objetivo: la primera senaduría cruceña. Se trata de Soledad Flores, la candidata amurallada (MAS), Centa Rek, la escritora que cree (Creemos), y Lola Terrazas, la educadora que no descansa (CC).

Las tres candidatas tienen experiencia en elecciones. Flores milita desde muy joven con el MAS y apareció en las listas de candidatos para distintos procesos. Rek llegó a ser senadora en una anterior gestión y Terrazas participó como candidata a diputada el año pasado.

Ni Lola ni Centa dan mucha credibilidad a las encuestas que posicionan a sus partidos en el segundo y tercer lugar, respectivamente, a nivel nacional. Soledad, por su parte, comparte en sus redes los sondeos y resultados de encuestas que proyectan la victoria del MAS.

Estas tres mujeres, que ahora lideran las encuestas, buscan representar al departamento cruceño, motor de la economía que aporta el 30% del PIB y tiene la mayor cantidad de población.

Conversamos con dos de las candidatas -la tercera no quiso- para conocer su opinión sobre temas coyunturales y para escuchar sus propuestas de gobierno.

Centa, la escritora de Creemos: Reforzaremos las autonomías

En una entrevista publicada el año pasado usted aseguró que la política ya pasó en su vida, ¿por qué la retoma ahora?

Fue a raíz de todo lo que pasó. Estábamos entrando en un gobierno autoritario que no respetaba el voto popular. Eso me movió a escribir artículos recogiendo lo que pensaba la gente que estaba en las calles. Esas columnas fueron las que de manera casual me contactaron con Luis Fernando Camacho, quien me invitó a acompañar su postulación en este momento histórico.

¿Qué opina de las encuestas?

Creo que son completamente direccionadas, compradas. No son datos fidedignos de lo que pasa en las calles. Hay un boicot grande a la voluntad popular. Soy una convencida de que el fraude empieza en las encuestas.

El sistema sanitario precario ha quedado en evidencia con el coronavirus. ¿Qué propone Creemos para revertir esta situación?

Nuestra propuesta ataca a los males crónicos del Estado: centralismo obsoleto, presupuesto vergonzoso y salud politizada.

Hay que profundizar el proceso autonómico para dotar de recursos a las regiones. El presupuesto para salud debe llegar al 10 por ciento, la salud debe despolitizarse para que funcione el SUS y los cargos sean por mérito. Hay que crear impuestos a productos nocivos para la salud como bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros, que sean aporte para el presupuesto.

Esa idea del impuesto no aparece en el plan del partido

Está en el plan. Lo que pasa es que hemos presentado una versión resumida ante el Tribunal. Hemos desarrollado un documento más extenso que contempla muchísimas más cosas, igual en el tema económico.

Uno de los aspectos más criticados en el gobierno de transición fue la improvisación y el cierre del año escolar. Desde su experiencia en el área, ¿qué falló y qué propone su frente para mejorar el sistema educativo con la latente amenaza sanitaria?

Lo que pasó es que la Presidenta era candidata y no se preocupó por los problemas cruciales, no hubo presupuesto para el Ministerio de Educación porque se destinaba el dinero a comunicación. Aparte el MAS politizó el tema boicoteando al gobierno y soliviantando a los maestros rurales.

No les perdono ni a los unos ni a los otros que les hicieron creer a los niños que no hay solución en la vida. Dada la circunstancia, debimos sacar respuestas creativas, esa era una enseñanza grande.

Es probable que aún el próximo año no se pueda volver al presencial, entonces hay que mejorar la fibra óptica, usar la televisión y la radio para los lugares donde no hay conexión, pensar en grupos semipresenciales

Hay que cambiar la Ley Avelino Siñani, hacer una revisión metodológica absoluta y despolitizar la educación.

¿Qué propone Creemos para acabar con la corrupción?

Se tienen que acabar los botines políticos. Necesitamos la gente más proba en las instituciones que haga un trabajo comprometido y neutro. Por otro lado, la justicia es fundamental para acabar con la corrupción. Tiene que haber sanciones y restitución al Estado de lo robado.

A propósito de justicia, el extinto caso Terrorismo marcó particularmente a la sociedad cruceña. ¿Qué debe pasar ahora?

Tiene que haber una revisión profunda del caso, tiene que haber reparación a los daños a los afectados para sanar esa herida profunda. No puede volver a ocurrir nunca más lo que pasó bajo ningún régimen.

¿Qué fue lo mejor y qué lo peor de los 14 años del MAS?

A veces dentro de lo mejor está lo peor. Lo que puedo rescatar es la inclusión indígena que debe ser conservada en otros términos. Digo que allí mismo está lo peor porque la inclusión fue nominal. Hubo un uso utilitario de los indígenas para mantener el poder.

¿Qué opina de la reelección?, ¿cree que debe limitarse en todos los cargos o sólo al nivel ejecutivo?

Luis Fernando es radical con la decisión de no reelección por lo que ha vivido Bolivia. Hemos discutido el tema. Considero que la experiencia suma, yo no voy a ser por ejemplo la misma senadora que fui hace unos años. Ese tema tiene que decidirse entre todos los bolivianos.

¿Cuál es su opinión sobre la denuncia contra Evo Morales por estupro?

Hay que investigar y sancionar como corresponde. De confirmarse todo, se tendría la muestra de cómo el poder omnímodo llega a la perversión. Es inadmisible.

¿De la separación Iglesia-Estado?

Estoy de acuerdo con la libertad de culto. Creo que si un partido que llega al poder tiene una creencia no puede usar para perseguir a otros cultos, pero tiene derecho a expresar su fe sin dañar a nadie.

¿Qué piensa del gobierno de Añez?

Una pena. Todo se desmoronó el momento en el que es inconsecuente y se sale del mandato del gobierno transitorio. Adicional a ello una vergüenza los casos de corrupción en plena pandemia.

¿Cuál es la principal demanda cruceña que usted atendería si es senadora?

Profundizar las autonomías.

¿Hay un modelo de desarrollo cruceño? y ¿qué piensa del uso de transgénicos?

El modelo cruceño es cuando los ciudadanos se organizan y crean futuro sin necesidad del paternalismo estatal. En el tema de transgénicos creo que se tiene que dejar los fanatismos y empezar el diálogo con respeto a la naturaleza y a todos los actores. Es posible hacerlo.

Centa Rek López

Nacida en San José de Chiquitos, Santa Cruz, en 1954, Centa Rek es psicóloga de profesión, escritora y educadora. Política Incursionó en la política en 2010, cuando fue senadora por Convergencia Nacional. Ahora es candidata a la primera senaduría por Creemos

Fue directora del periódico Estrella del Oriente entre 2005-2009. Ha publicado seis libros de literatura, entre ellos las novelas Por otra ventana y Las lluvias. Prioridades: La familia y el trabajo social

Soledad, la candidata amurallada del MAS

Soledad Flores milita en el Movimiento Al Socialismo desde hace una década. Fue candidata a asambleísta en 2010, a concejala por Santa Cruz el 2015 y a la senaduría como suplente el 2019.

Los múltiples intentos por lograr una entrevista con la candidata del MAS terminaron en fracaso. No hubo predisposición de su parte y desde su partido se señaló que el designado para atender a los medios es William Torres, su candidato suplente.

Como la intención era conocer a la candidata titular, insistimos. Preguntamos a Torres sobre Soledad. ¿Quién es?, ¿a qué se dedica? La respuesta fue desconcertante “desconozco a qué se dedica. No la conozco realmente”.

Internet arrojó algunos datos sobre ella. Fue candidata pero desistió -sin explicar por qué- a la Asamblea Departamental en representación de la provincia Ñuflo de Chávez en 2010. Cinco años después postuló como concejala de la comuna cruceña en las elecciones subnacionales, pero no ganó. El año pasado apareció en las listas como candidata a cuarta senadora suplente.

Hay además en la web videos de ella bailando junto a los gremiales del mercado Abasto o del Plan 3.000. Sus intervenciones -que también las hay- son brevísimas. Se la escucha prometer: “No va a gobernar Soledad, va a gobernar el pueblo”; reflexionar: “Necesitábamos que pase lo que pasó para que se den cuenta cuál es la derecha y cuál es la izquierda” y proponer: “hay que hacer del Plan 3.000 un nuevo municipio”.

Pese a todo, no sabemos realmente qué piensa y qué propone su partido sobre temas como el sistema de salud, de educación, o sobre las acusaciones de estupro contra el líder de su partido, Evo Morales. Apenas podemos hacernos una idea de su vocación para esquivar entrevistas.

Soledad Flores

Trayectoria Soledad Flores Velásquez milita en el Movimiento Al Socialismo (MAS) desde hace una década. Nacida en Santa Cruz, vivió su infancia en el municipio de San José de Chiquitos de la región oriental.

Soledad Flores Velásquez milita en el Movimiento Al Socialismo (MAS) desde hace una década. Nacida en Santa Cruz, vivió su infancia en el municipio de San José de Chiquitos de la región oriental. Política Fue candidata a asambleísta departamental en 2010. También postuló a un curul de concejala en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz en las elecciones subnacionales de 2015. En ambos casos no ganó.

Fue candidata a asambleísta departamental en 2010. También postuló a un curul de concejala en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz en las elecciones subnacionales de 2015. En ambos casos no ganó. Candidata En las elecciones nacionales de 2019 fue candidata suplente para la senaduría. El año pasado acompañó a la candidata María René Liévana en la campaña por el mismo cargo que ella busca ahora.

Lola, educadora: CC plantea un gobierno transparente

¿Por qué incursiona en política?

Decepcionada por el gobierno del MAS participé en las protestas del 21F. Luego de eso empecé a articular con otras personas porque el MAS decidió ratificarse pese a todo. Cuando supe que Gustavo Pedraza iba a ser vicepresidente de Carlos Mesa, decidí apoyarlo porque él es un amigo de los pueblos indígenas, con quien yo tanto he trabajado. Posteriormente él me invitó y no pude rechazar ese privilegio porque sé que desde el poder político se pueden hacer cambios estructurales en la sociedad.

¿Cree en las encuestas?

Creo que son la fotografía de un momento. La realidad no es estática y la verdadera encuesta la recogemos en el día a día tocando puertas de los ciudadanos.

¿Qué propuesta tiene Comunidad Ciudadana para fortalecer el sistema sanitario?

Planteamos la reestructuración de todo el sistema de salud. Digitalizar el historial médico, aunque te muevas de departamento, el doctor que te asista debe poder acceder a una base de datos con tu historial. Queremos mejorar el primer nivel ampliando la atención y fortaleciendo los otros niveles. Necesitamos más ítems. Por último, nos toca profundamente la necesidad de dar atención gratuita para el cáncer. En Bolivia si no tienes plata te morís y eso no puede ser así.

La suspensión del año escolar y el limbo en el que estuvieron tanto padres, profesores y estudiantes seguramente le generó preocupación por su rol como educadora ¿qué falló allí y qué propone CC para mejorar el sistema educativo?

La pandemia ha desnudado un sistema educativo desigual, obsoleto e ineficiente. Tenemos profesores que no están formados para el momento tecnológico que estamos viviendo. El Profocom de la Ley Avelino Siñani no incluyó en sus 14 módulos las TICs. Es urgente hacer un examen de medición a la calidad educativa y a partir de allí hacer reformas al sistema de manera estructural, además de implementar recursos para mejorar las condiciones, hay lugares donde no hay garantizada siquiera la luz eléctrica.

Con respecto a lo que sucedió este año, el gobierno falló a los jóvenes y niños del país porque les privó del derecho indeclinable de la educación. Había muchas maneras de afrontarlo, por ejemplo recurriendo a la televisión y a la radio, además del internet. No hubo voluntad.

¿Qué propone CC para acabar con la corrupción?

Creemos que todos los males en el país tienen como raíz la corrupción. Por ello planteamos un gobierno abierto, en línea, que transparente todos los procesos para que el boliviano sepa cuánto se está gastando y en qué.

¿Qué opina usted del caso Terrorismo?

Hemos visto que el caso fue armado y los autores intelectuales deben ser identificados. Ese caso fue producto del poder absoluto del MAS. Es inconcebible que la justicia esté sometida a un poder político y este caso junto a otros, fue posible por ello.

¿Qué fue lo mejor y qué lo peor de los 14 años del MAS?

Lo mejor está en los primeros cinco años, por ejemplo, la paridad y alternancia en el sistema político que fue una demanda que el MAS supo recoger de la lucha de las mujeres. Otra cosa que vale la pena rescatar es la inclusión de los pueblos indígenas en la estructura estatal. Lastimosamente fue el mismo MAS el que a la vez desestructuró las organizaciones indígenas, traicionándolas.

Lo peor e imperdonable fue intentar perpetuarse en el poder.

¿Qué opina de la reelección?

Por encima de todo, en CC nos apegamos a la Constitución. Allí se señala que se puede ser reelecto sólo una vez, así debe hacerse.

¿Cuál es su opinión sobre la denuncia contra Evo Morales por estupro?

Es una vergüenza. Creo que el poder lo enloqueció. Hay que hacer una investigación y dar sanción.

¿De la separación Iglesia-Estado?

Creo que el Estado laico ha sido un acierto. Respeto que cada persona tiene su fe pero no estoy de acuerdo con que se instrumentalice la religión en favor de un partido político.

¿Qué opina del gobierno de Añez?

No ha sabido leer el momento histórico que le tocó. Personalmente me sentí muy orgullosa de que una mujer asuma en un episodio tan crítico para el país, pero pronto me decepcionó. Creo que fue un error su postulación, pero además de ello tuvo un mal gabinete y admitió casos imperdonables de corrupción.

¿Cuál es la principal demanda cruceña que atendería en caso de ser senadora?

En este momento es imprescindible dar garantía a los productores porque son el motor no sólo del departamento sino del país. Necesitamos tomar medidas económicas urgentes para reactivar la economía y darles respaldo.

¿Qué es el modelo de desarrollo cruceño y qué piensa sobre el uso de transgénicos?

Es un modelo progresista que demuestra cómo los emprendedores apuestan pese a las trabas estatales. Me siento muy orgullosa de candidatear, representando a un departamento tan trabajador como es Santa Cruz.

Sobre los transgénicos, no es malo su uso en ciertos productos, pero sí hay que cuidar las producciones nativas como la papa y el maíz. Además, hay que tecnificar el agro para mejorar la producción y aprovechar mejor la tierra.

