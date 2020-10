La reunión de ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ en HBO Max recupera al mejor gabinete presidencial

Con el nombre completo de ‘A West Wing Special to benefit When We All Vote‘, el 15 de octubre llegará a las pantallas de HBO Max la esperada reunión del reparto de la soberbia ‘El ala oeste de La Casa Blanca‘. Y, por fin podemos ver el tráiler de este especial, acompañado de la inmortal sintonía de su secuencia de créditos de apertura.

Con la incorporación de Sterling K. Brown (‘This is Us‘) supliendo al fallecido John Spencer como Leo McGarry, en poco más de un minuto escuchamos y vemos algunos de los momentos más importantes de ‘Hartsfield’s Landing’, el episodio de la tercera temporada elegido para su representación teatral.

Así, con unos veinte años más, poco a poco vamos viendo al reparto de la serie: Martin Sheen como el Presidente Bartlet; Allison Janney como la Secretaria de prensa C.J. Cregg; Bradley Whitford como Josh Lyman, jefe adjunto de gabinete; Janel Moloney es Donna Moss, su asistente; Richard Schiff como el director de comunicaciones Toby Ziegler; Rob Lowe como su adjunto, Sam Seaborn y Dulé Hill como el ayudante personal del presidente.

Escrita por Aaron Sorkin y dirigida por Thomas Schlamme, esta representación teatral incluirá intervenciones de dignatarios como Michelle Obama y Bill Clinton. Este especial está hecho en alianza con When We All Vote, una organización que promueve el voto.

‘Hartfield’s Landing’ comienza con la llegada del presidente Bartlet después de una visita diplomática cargado de juegos de ajedrez que reparte entre su gabinete. Realizará sendas partidas con Toby y Sam mientras intenta solucionar una crisis en unos juegos de guerra de Taiwán en el estrecho del Mar de China.