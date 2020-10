La selección no se manosea, dicen los convocados por Farías

El grupo de jugadores que trabaja en La Paz criticó la decisión de Oriente Petrolero, que retiró a tres de sus futbolistas de la concentración. Los de Blooming y Royal Pari se mantienen firmes

Fuente: Unitel, El Deber

Los 28 jugadores de la selección nacional, concentrados en La Paz para encarar los partidos contra Brasil y Argentina, respectivamente, por las eliminatorias del Mundial Catar 2022, lamentaron que tres de sus compañeros (Matheo Zoch, Ferdy Roca y Ronaldo Sánchez) se hayan retirado por orden de su club, Oriente Petrolero, y que lo mismo pretendan hacer Blooming y Royal Pari.

En una conferencia de prensa virtual, la primera desde el proceso de preparación hace 45 días, los seleccionados criticaron a Ronald Raldes, presidente de Oriente, capitán de la Selección durante mucho tiempo, por su actitud contradictoria que afecta y frustra a tres jóvenes futbolistas de su propio club.

El arquero Carlos Lampe, el delantero Carlos Saucedo (Royal Pari), el volante Jhasmani Campos (The Strongest), el atacante Bruno Miranda (Royal Pari) y el defensor José María Carrasco (Blooming) fueron portavoces del sentir del grupo.

“Nos dio tristeza verlos irse porque se trata de jugadores importantes para el grupo y habían entrenado estos 45 días con mucha ilusión. Es una pena que por la pelea entre la dirigencia se quiera perjudicar un proceso de preparación”, dijo Lampe.

El arquero contó que tuvieron reuniones con Marco Rodríguez, uno de los dos directivos que se atribuye la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol, para hablar sobre los conflictos entre la FBF, Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) y los clubes.

Dijo que Rodríguez les garantizó que tras los partidos por las eliminatorias se retomará la disputa del campeonato, que se paralizó el 15 de marzo por la pandemia, para terminar con la incertidumbre del resto de futbolistas del país, que mediante Fabol pidieron a los seleccionados que abandonen la concentración en gesto solidario, pues consideran que Rodríguez y su comité ejecutivo pretenden suspender la temporada con las 12 fechas disputadas del torneo Apertura.

“Nos extraña la falta de empatía de Raldes, pero queremos decir que nosotros defendemos solo los intereses de la selección y deseamos que se retome la disputa del campeonato”, sostuvo Campos.

Saucedo fue más vehemente en sus declaraciones, pues dijo estar cansado del manoseo que viene sufriendo el equipo nacional. “Lo que más deseamos es que la dirigencia termine con sus diferencias y trabaje por el fútbol nacional. Estoy cansado del manoseo, de que nos utilicen y nos ordenen qué debemos hacer. La selección no es de alguien en particular, es de todo un país”, declaró el atacante de Royal Pari.

Jugadores de Blooming y Royal Pari se quedan

En el grupo que ofreció este miércoles la conferencia participaron los jugadores de Blooming y Royal Pari, respectivamente.

A decir de Saucedo y Carrasco, la posición es mantenerse con la selección nacional y continuar con el proceso de preparación, al margen de las medidas que puedan tomar sus clubes por esta determinación.

“Yo asumo todas las consecuencias de mi decisión, pero ahora prefiero quedarme con la selección”, dijo Saucedo.

Caso César Farías

Sobre las denuncias de Fabol contra el DT César Farías, por una supuesta extorsión a quienes apoyan al gremio y no firman contrato con una determinada empresa que representa a futbolistas, Gabriel Valverde, defensor de The Strongest, subrayó que a la selección no se llega por dinero y, de paso, criticó las denuncias de la agremiación.

Carlos Saucedo dijo sentirse dolido por los efectos de esta polémica, pues considera que de alguna manera involucra a todos los jugadores que están en el grupo de convocados por Farías.

“Nunca necesité ayuda ni pagar para conseguir logros en mi carrera. Si estoy acá es por méritos y todos conocen mi trayectoria. Me ha costado mucho esfuerzo llegar. No ha sido fácil para mí. Todos los que estamos acá es porque lo merecemos y aportamos desde nuestros clubes”, señaló el experimentado ariete cruceño.