La silla para debatir esperará por Luis Arce hasta las 20:00

Nacional

domingo, 4 de octubre de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Este sábado los organizadores del Debate Presidencial Bolivia 2020 realizaron los últimos preparativos para el encuentro de candidatos que esta noche se realizará en el Círculo de Oficiales del Ejército (COE) de la zona Sur de La Paz.

Ratificaron que esperarán hasta el último minuto, antes del inicio del evento, la presencia del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce, cuyos colaboradores anunciaron el viernes que no asistirá a la cita por una entrevista previamente comprometida con la Red Uno.

No obstante, la red televisiva emitió un comunicado público abriendo la posibilidad de reprogramar la fecha de ese compromiso, apertura a la que Arce aún no respondió oficialmente.

“Lo vamos a esperar hasta las ocho de la noche, un minuto después comenzará el debate”, dijo Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, una de las cinco instituciones organizadoras.

Raúl Peñaranda, coordinador de la iniciativa, informó anoche aún esperaban la confirmación del candidato del MAS, luego de que la Red Uno se abrió a una reprogramación para permitir que asista al debate. “Están las puertas abiertas para que él participe ( ) estamos esperando que venga. Las puertas estarán abiertas para él hasta un minuto antes de las ocho de la noche”, anunció.

Ayer, los organizadores enviaron una carta al candidato del MAS en la que le reiteran la invitación y le recuerdan que la Red Uno abrió la posibilidad de modificar la fecha de la entrevista.

“Los organizadores del evento han destacado positivamente la decisión de la Red Uno y, en ese sentido, le reiteramos la invitación para que usted pueda participar del debate”, señala la misiva, en la que además se recuerda que la modalidad del debate evitará fricciones, tal como solicitaron los delegados del MAS.

“La metodología del debate, que ha sido informada al delegado de su partido, prevé que se pueda realizar un evento ordenado, sin que nadie interrumpa a nadie, con altura y con los tiempos suficientes para que cada candidato pueda presentar adecuadamente sus propuestas e ideas al país”, refiere la misiva.

Una noche antes, Sebastián Michel, vocero del MAS, descartó que se asista a la invitación al encuentro en el COE de La Paz, ya que dijo que aceptaron participar en el que este sábado se realizó en Santa Cruz.

“Tenemos un compromiso previo y el que más condiciones de intercambio de ideas y no de insultos nos daba era el de hoy (ayer)”, explicó en una entrevista en el programa Que no me pierda, de la Red PAT, aunque luego aclaró que no quiso decir que el de este domingo no garantice estas condiciones.