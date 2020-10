La UMSS va a elecciones para Rector en medio de protestas

En la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se realizarán las elecciones para Rector este 29 de octubre con una huelga de Unidos Por San Simón, el frente inhabilitado porque uno de sus candidatos no cumplió un requisito de la convocatoria.

Por esta situación sólo dos frentes, el de Julio Medina por Innova y de Manuel Monroy por Fide, están habilitados para los comicios. Los mismos aseguran que, debido a la pandemia, usan las redes sociales para compartir sus propuestas a con los estudiantes.

Lucio Gonzales, candidato por Unidos Por San Simón, y sus simpatizantes instalaron una huelga desde la noche del jueves en el ingreso al Rectorado. Dijo que los argumentos del rechazo de su frente están “fuera de la norma”, por esta razón permanecerán en el lugar hasta que habiliten a su frente o hasta que Juan Ríos, rector de la UMSS, culmine su mandato.

Asimismo, sostuvo que realizarán una campaña para evitar que tanto docentes y estudiantes sufraguen.

Por su parte, Ríos dijo que esta situación no se trata de un asunto político o personal, sino fue determinación del Comité Electoral por no cumplir el punto 2, inciso C de la convocatoria.

“Vamos a pedir que se resguarden por las fuerzas del orden para que no existan enfrentamientos y las elecciones transcurran con normalidad”, señaló Ríos.

El Rector explicó que la UMSS cuenta con 82 mil estudiantes de los cuales en pasadas elecciones sólo participaron cerca de 45 mil. Se espera una similar respuesta. Aclaró que al haber sólo dos frentes, el ganador se definirá en primera vuelta.

Las elecciones serán el 29 de este mes y se dividió en dos grupos (8:00 a 12:00 y 12:00 a 16:00), según la terminación de la cédula.