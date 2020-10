La verdad de Paulina Rubio detrás de aquel desastroso video en Instagram: «Fue uno de los peores días de mi vida»

La cantante mexicana rompió el silencio y mencionó que este evento la ayudó a reflexionar para trabajar en una mejor versión de sí misma

Foto: Paulina Rubio / IG – captura de pantalla.

Más vulnerable que nunca, cercana a sus seguidores y en ocasiones al borde del llanto, la cantante mexicana, Paulina Rubio, se sinceró sobre las críticas que recibió hace unos meses por el polémico concierto virtual que ofreció para ayudar en medio de la crisis sanitaria por coronavirus y aseguró que este periodo le ha servido para trabajar en su mejor versión de sí misma.

En abril de este año la intérprete de Ni una sola palabra participó en la iniciativa One World Together at Home, en la que participaron otros 150 artistas con la finalidad de concientizar a la población mundial de quedarse en casa y evitar el contagio del COVID-19.

La cantante mexicana realizó una transmisión en vivo desde su casa en Miami, Florida, pero su actuación generó gran controversia porque apareció demacrada, con actitudes erráticas e incluso olvidó la letra de varias de sus canciones.

Con varios meses de distancia, la misma “Chica dorada” rompió el silencio y aceptó que se equivocó en aquel mini concierto e hizo énfasis en cuánto le afectaron las críticas que recibió.

“Soy responsable de todo lo que ha pasado, sobre todo porque al ser una persona famosa, soy alguien que pone el ejemplo, pero también soy ser humano y meto la pata y la riego y de verdad aprendo de mis errores; entonces lo que empezó como un concierto en vivo, como una iniciativa para poner mi granito de arena resultó en uno de los peores días de mi vida”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La famosa mexicana destacó que muchos de los comentarios que recibió fueron negativos, pero a pesar de esto tiene claros sus objetivos y conoce el impacto que tiene como figura pública.

“Fue desastroso, pero aprendí de ello. Mucho de lo que se ha dicho es mentira, pero no estoy aquí para justificarme ni pedir perdón, estoy aquí para sacarme la espinita, para que el día de mañana cuando mis hijos sean grandes y vean esto sepan de donde vengo y sepan que tengo muy claras mis prioridades, que son mis hijos, mi familia y mi público, la gente que me quiere y me ha hecho”,

Resaltó la importancia que tienen sus fanáticos en su vida, ya que ellos han estado presentes en su carrera desde su infancia y en otros momentos importantes de su trayectoria, como su matrimonio, divorcio y sus diferentes tropiezos.

La “Chica dorada” aprovechó para dedicar un mensaje sobre su estado emocional y algunos comentarios hacia sus miles de seguidores alrededor del mundo: “Hoy estoy muy clara de que hay mucha Paulina, tengo muchísimos planes de música, de vida, de inspiración personal, estoy más pegada a la tierra que nunca. Tengo los pies muy firmes y sé muy bien que lo más importante después del amor y la salud, es el amor de todos ustedes”.

La cantante mencionó que la pandemia le ha dado la oportunidad de valorar a su familia, a sus seres queridos, a su música y a sus seguidores, pero también le ha permitido tomarse un retiro espiritual en la búsqueda de encontrar una mejor versión de sí misma.

Paulina también compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram para explicar los motivos detrás de este conmovedor video.

“Hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El bullying te lastima, a mí me transformó. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista. No para volver a empezar, sino para darle la vuelta a la página e iniciar una nueva. Escribiéndola con la tinta de la alegría que nos regala, el estar vivos”, añadió sobre el polémico video del evento que también fue utilizado por su expareja como una prueba en el conflicto legal que sostienen en EEUU.

Fuente: infobae.com