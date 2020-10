Lady Gaga rodará su próxima película en marzo de 2021

El próximo marzo de 2021, Ridley Scott comenzará la producción de Gucci con Lady Gaga como una de las figuras principales, el próximo drama de MGM, informó Deadline el miércoles 14 de octubre.

“Si bien la mayoría está agazapada debido a la pandemia, Scott se mueve como una locomotora. El cineasta comenzará la producción en Italia el próximo marzo de Gucci , el drama de MGM que protagonizará a Lady Gaga como la asesina Patrizia Reggiani junto a un elenco asesino que incluye a Robert De Niro , Al Pacino , Adam Driver y Jared Leto”, informó el medio.

La ex esposa de Maurizio Gucci , Patrizia Reggiani, fue juzgada y condenada por orquestar su asesinato en las escaleras de su oficina en 1995. Cumplió 18 años en la cárcel y fue liberada en 2016.

Vale además recordar que Gaga viene de protagonizar A Star is Born, un largometraje de 2018 por el cual fue nominada al Oscar a Mejor Actriz Principal, galardón que se llevaría Olivia Colman por su magistral papel en The Favourite.

Gucci todavía no arrancó sus jornadas de rodaje, pues Scott primero debe terminar The Last Duel, una película que está grabando junto a los actores Matt Damon, Ben Affleck y Adam Driver. Así las cosas, se espera que pueda empezar a filmar su siguiente cinta a fines de este año y que recién pueda estrenarla en noviembre de 2021.