Lanzan concurso de fotografía por el Día Mundial de la visión

Fuente: Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera IAPB

Este 8 de octubre es el Día Mundial de la visión, por lo que la IAPB y Bayer convocan a profesionales y aficionados de la fotografía a generar conciencia sobre las afecciones oculares en miles de personas de todo el mundo.

“Esperanza a la vista” es el lema del concurso de fotografía impulsado por la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés) con el patrocinio de la empresa farmacéutica Bayer por el Día Mundial de la Visión, a celebrarse este 8 de octubre.

El concurso tiene como objetivo crear conciencia sobre las afecciones oculares, poniendo particular atención y concientizando sobre las desigualdades globales en lo que respecta a la ceguera y la discapacidad visual que pueden ser evitadas.

Aficionados y profesionales podrán participar del concurso enviando fotos que muestren cómo se lleva a cabo la salud ocular en su región, o que describan y muestren la respuesta de la salud ocular en cuanto al COVID-19 en todo el mundo. Para participar deben hacerlo a través de la página: https://photocomp.iapb.org/?utm_source=wsd18web&utm_medium=web&utm_campaign=wsd18#submitentry

Los participantes podrán enviar sus fotografías hasta el 8 de octubre. Se elegirán a dos ganadores y cinco finalistas, que serán anunciados el 15 de octubre de 2020, quienes serán contactados por correo después del anuncio oficial. Los premios van desde los $us 1000 para la categoría profesionales, y una cámara Canon 1200D DSL, para la categoría aficionados.

La visión en el mundo y en Bolivia

Según datos de la IAPB, más de mil millones de personas en el mundo tienen problemas de visión que podrían haber sido tratadas a tiempo y evitadas. Se estima que la prevalencia de la discapacidad visual en muchas regiones de ingresos bajos es cuatro veces mayor que en las regiones de ingresos altos.

En Bolivia, si bien no existen datos precisos sobre la cantidad de personas con discapacidad visual, según el cirujano oftalmólogo de la Clínica Los Ángeles de Cochabamba, José Antonio Zegada, hace algunos años apoyados por la cooperación británica, se realizó un estudio que arrojó datos impactantes que indican que una de las principales causas de la baja visión en los bolivianos se debe a defectos de refracción; es decir, que la gente no ve bien porque no utiliza lentes. “Esto nos debe llamar la atención, porque acceder a una consulta no es algo difícil o inaccesible hoy en día. Existen programas y consultorios que ofrecen servicios con costos razonables y que esta falencia ocurra, considero que es más por un problema cultural que económico”, manifiesta el especialista.

Por su parte, la doctora Olivia Baldivieso, cirujana oftalmóloga y especialista retinóloga de la Clínica de ojos Baldivieso de Santa Cruz de la Sierra, acota que es necesario que todas las personas acudan a una revisión oftalmológica de rutina una vez al año, con el objetivo de minimizar riesgos de enfermedades futuras.

“Si bien es importante, así como en el cuidado de la salud integral de cada persona, cuidar de los ojos haciéndose revisiones cada año, podemos considerar algunas acciones básicas que pueden ayudar a mantener nuestros ojos sanos y asegurarnos de poder ver lo mejor posible”, resalta.

Entre estas acciones están: seguir una dieta saludable y equilibrada, que incluya bastantes frutas y verduras; especialmente verduras amarillas y de hojas verdes. Mantener un peso saludable, ya que el sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de desarrollar diabetes y de contraer retinopatía diabética o glaucoma. Hacer ejercicios regularmente, puesto que ayuda a prevenir o controlar la diabetes, la presión arterial alta y el colesterol alto. Usar, cuando sea necesario, gafas de sol y/o gafas protectoras para evitar que la exposición al sol pueda dañar los ojos y/o evitar lesiones oculares, por ejemplo, cuando se juega ciertos deportes o se trabaje con materiales de construcción.

Evitar fumar, porque aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con los ojos por la edad, sobre todo dañando el nervio óptico. Conocer el historial clínico familiar, ya que algunas enfermedades oculares son hereditarias. Conocer otros factores de riesgo relacionados a la edad que son importantes tenerlos en cuenta para reducirlos si se cambia algunos hábitos. El buen uso de lentes de contacto para prevenir infecciones oculares; como lavarse bien las manos antes de ponérselos o quitárselos y seguir las instrucciones sobre cómo limpiarlos y reemplazarlos y finalmente, el descanso oportuno para los ojos, sobre todo cuando se pasa mucho tiempo frente a la computadora.

Ambos especialistas, coinciden en la importancia que tiene la visión en nuestras vidas y recuerdan que los ojos no sólo nos sirven para ver, sino que nos conectan al mundo que nos rodea. “La discapacidad visual tiene repercusiones de gran envergadura, que afectan a todos los aspectos del desarrollo humano; sociales, económicos y de nivel de vida”, destacó Baldivieso.

Para Bayer, apoyar este tipo de iniciativas es importante. “Bayer se enorgullece de ser el patrocinador fundador de este concurso de fotografía desde hace 6 años y una vez más, alienta a los amantes de la fotografía a enviar sus fotos para llamar la atención sobre la ceguera y la discapacidad visual evitables y demostrar que realmente existe “Una esperanza a la vista” (#HopeInSight)”, manifestó Marco Antonio Vargas, Country Coordinator Bolivia-Paraguay de Bayer.