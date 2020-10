Las dos sorpresas de Colo Colo para enfrentar a Wilstermann

Colo Colo entregó la lista de citados para el trascendental partido ante Wilstermann por laCopa Libertadores, que se jugará este martes a las 20:30 horas.

Gustavo Quinteros convocó a dos jugadores que hace tiempo no aparecían en el Cacique. Es el caso de Iván Morales, que por una lesión estuvo seis meses fuera de las cancha.

El delantero no juega un partido oficial desde enero, cuando defendió a la Roja en el Preolímpico Sub 23. El fin de semana anotó un gol, en un amistoso ante la selección chilena Sub 20.

El otro es Nicolás Maturana, que no tuvo participación en todo el año en Colo Colo. Estuvo en la banca en la victoria 1-0 ante Atlético Paranaense en marzo, pero no juega desde el año pasado, cuando defendió a la Universidad de Concepción.

A continuación, los 23 convocados por Gustavo Quinteros para el duelo ante Wilstermann, de este martes en el Monumental.