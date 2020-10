Las horas en las que el debate presidencial estuvo en el limbo

Fuente: Página Siete

Pablo Peralta M. / La Paz

El debate estuvo a punto de naufragar hasta que Carlos Mesa llegó al COE (Círculo de Oficiales del Ejército). El periodista e historiador sorprendió a muchos. Entró, dio su rueda de prensa, fue sucinto y directo al punto cuando lanzó su artillería contra uno de los ausentes: Luis Arce, candidato del MAS.

Quienes hasta ese momento estaban intranquilos, por el eventual rumbo que podría tomar el evento, pudieron respirar con alivio. Y es que no es para menos. Tras 18 años de ausencia de un verdadero debate, lo que estaba en juego no era meramente una reunión de candidatos, sino un hito democrático.

A la cita no sólo faltó el postulante-delfín de Evo Morales; tampoco asistió Fernando Camacho, candidato de Creemos. Y, por si fuera poco, hasta por un periodo de tiempo considerable, muchos pensaban (y especulaban) que no asistiría Mesa, el mejor perfilado -según las encuestas- para ganar al partido azul.

Todo comenzó cuando en las redes sociales empezó a circular la información de que Mesa había decidido no participar en el debate, y que Camacho seguiría por esa senda.

Desde el equipo de Creemos confirmaron aquella versión sobre el líder de este frente y revelaron, además, que el candidato había tomado la decisión después de conocer que no iban a estar todos los contendientes.

“La idea es que estén todos. Desde un comienzo (Camacho) manifestó su confirmación de que iba a estar en todos los debates, pero como el señor Mesa y Arce declinaron, él hizo lo propio”, contó una fuente de Creemos, antes de que comenzara el debate y antes de que Mesa entrara en escena.

Para bajarse del debate, Camacho envió una nota a los organizadores del evento, explicando su postura al respecto. En cambio, sobre la supuesta inasistencia de Mesa no había nada.

Después del mensaje que circuló en redes sociales sobre la bajada del líder de Creemos, el portal de un diario de Santa Cruz tituló lo siguiente: “Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho deciden no asistir al debate de La Paz”.

Respecto al caso de Mesa, el diario indicaba que desde Comunidad Ciudadana (CC) habían justificado la declinación, con el argumento de que no caerían en la trampa del MAS, de pelear entre todas las fuerzas mientras el binomio azul miraba de palco.

Distintos periodistas acudieron al grupo de WhatsApp de CC con la pregunta del millón: “¿Es cierto que Mesa no asistirá al debate este domingo?”. No obstante, no hubo respuesta del equipo de comunicación de la alianza naranja.

Durante casi siete horas (desde las 12:00 hasta las 19:00) no se pudo establecer a ciencia cierta si Mesa asistiría o no al debate. Entre los que insistentemente pedían una respuesta a CC, hubo un reportero que, en un momento dado, planteó: “¿Alguna novedad sobre si Mesa asistirá al debate?”.

Mientras eso ocurría en el mundillo de los periodistas, en las redes sociales empezaba a circular la versión y conforme pasaba el tiempo empezaba a subir la presión para que Mesa no declinara.

“Correrse a última hora no muestra estatura de estadista. Hagan historia, hagan democracia”, escribió en sus redes el economista Gonzalo Chávez. En tanto que una internauta manifestó: “Candidato Mesa, espero que usted no se ‘agalline’ como lo hizo el canastas”.

Otros indicaban que esperaban aquella actitud de Camacho, pero no de Mesa. En tanto que el analista Agustín Echalar expresó que comprendía que “el asistir a un debate desahuciado” no fuera conveniente políticamente para Mesa, pero que pensaba que igual podría salir ganando. “Tiene la habilidad verbal para hacerlo, y el conocimiento y la solvencia ética”, expresó.

Casi a las tres de la tarde, los organizadores difundieron un comunicado que titularon: “Llegó la hora de honrar la palabra”. En ese documento, indicaron que estaban seguros de que al haber aceptado la invitación a participar, los candidatos honrarán su palabra de cara a la ciudadanía, “que entiende que hoy por hoy un debate es el requisito fundamental de quienes aspiran a representarnos los próximos cinco años en el momento más complejo, crítico y delicado que vive nuestro país en décadas”.

A principios de septiembre, los organizadores cursaron las invitaciones a todos los candidatos a la presidencia, y sólo Arce no confirmó su asistencia. En el MAS hasta pusieron condiciones, las cuales fueron desde que no haya “guerra sucia” hasta que los organizadores ofrezcan “una plataforma grande de medios”.

Hasta el 11 de septiembre, todos los candidatos, menos el del MAS, confirmaron su asistencia. (El viernes, un vocero del partido azul descartó la participación de Arce).

Cuando se creía que todo se había consumado, aproximadamente a las 19:20, Mesa hacía su entrada al recinto y cruzaba el umbral del COE. José Ormachea, uno de los candidatos al Legislativo de CC, graficó de la siguiente forma el momento: “¡Sorpresa! Nosotros sí asistimos a todos los debates #AcáNadieRenuncia #MesaPresidente”.

En la rueda de prensa, antes del ingreso al recinto mismo del debate, Mesa apuntó contra Arce: “Desde luego no puedo menos que lamentar el hecho de que aquí hay un gran ausente que es el señor Luis Arce Catacora, que ha decidido no venir al debate, que ha decidido no dar el espacio de intercambio de ideas”.

Tras el inicio del debate se vislumbraron memes y mensajes sobre la presencia de Mesa y las horas que para muchos significaron el limbo. “No te atrevas a hacerme esto otra vez!!!”, escribió una tuitera. También circuló un meme con la foto de Mesa en la que se lee “¿Faltar yo a un debate? Never in the life”.

Más allá de todo, como tuiteó Tuffí Aré, uno de los moderadores del debate, ayer se dio “un primer paso para recuperar un hito de la democracia: el debate”.



