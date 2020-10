«Las puertas de la Selección están abiertas para todos»

Campeones

Juan C. Toro / La Paz

El técnico de la selección nacional César Farías habló ayer de la actualidad del equipo que está concentrado a la espera de los juegos por clasificatorias al Mundial de Catar 2022 ante Brasil y Argentina. Se refirió a quienes no están, a los que dejaron el combinado, e indicó que las puertas están abiertas para todos, pero aclaró que la responsabilidad de los deportistas no es para con el entrenador, sino para con el país.

En una rueda de prensa virtual hizo pública su decisión de no contar con los jugadores de Bolívar y Wilstermann para los dos encuentros eliminatorios, por pedido de los dirigentes de los dos clubes.

¿Usted piensa que la falta de fútbol va a influir en el desempeño del equipo?

Creo en la capacidad de los jugadores bolivianos.

Hay un tema de bioseguridad que no se lo puede saltar, pero es obvio que me encantaría tener 100 partidos de preparación. Pero no vinimos a poner excusas basados en la problemática pandémica que hay, en la problemática dirigencial y en la problemática de país. Nosotros buscamos un espacio de trabajo y con nuestra experiencia y análisis de los rivales hemos generado un espíritu de cuerpo, se ha generado un clima organizacional que te inspira a soñar, ilusionarte. El deber nuestro es llevar a los jugadores a un escenario de estrés de competencia interna, de exigencia para jugar cansado, con las piernas pesadas, de jugar y subir el mismo día a la altura, luchar contra la adversidad.

¿Es taxativa la decisión de que jugador que sale de la Selección ya no vuelve?

Acá están 34 jugadores que nos dan lo mejor cada día, cada minuto. Acostumbro a hablar de quienes están en la Selección. La elección de futbolistas es por criterio, por compromiso de desempeño en la Selección. Por respeto a quienes están acá, siempre hablo de ellos, no de quienes están afuera donde hay buenos jugadores y hoy no les tocó estar acá.

A la Selección no se le puede decir que no, es un lema personal y soy respetuoso de las diferencias. Las puertas están abiertas para todo el mundo, pero la responsabilidad es para con el país, no con Farías.

¿Cómo estamos en lo físico, mental, técnico-táctico luego de los 47 días de preparación?

Vamos por buen camino. Como lo dije en el principio, esperanzados. Creemos que tenemos la capacidad de desdoblar las bandas, reducir bien los espacios, tener aceleración, crear circunstancias en el arco contrario, tener una defensa sólida, estar atentos en la pelota detenida.

Con toda la explicación que dimos creemos que llegaremos bien a la competencia, a pesar de todas estas circunstancias por la pandemia y a pesar de no tener partidos amistosos por una cuestión que escapa de nuestras manos.

¿Qué decisión tomó con respecto a los jugadores de Bolívar y Wilstermann?

Tengo la carta firmada por el presidente Gróver Vargas y algunas declaraciones en sentido de que no van a prestar a los jugadores. No voy a causar problemas, no voy a entrar en una diatriba con nadie más. Tengo acá otra carta firmada por el presidente Bolívar Alejandro Montaño, al cual conozco, es una persona seria. Me reuní con él antes de que asuma y tengo la carta que pide que a sus jugadores no los tomemos en cuenta.

Eso no quiere decir que les cerramos las puertas, para nada, pero hoy tomamos la decisión de no tener más controversias.

¿Qué diferencias habrá entre el equipo que juegue con Brasil y el que lo haga con Argentina?

Queremos hacer buen fútbol sea a nivel del mar o en la altura, de visitante o local. Queremos demostrar lo mismo que en el Preolímpico, pero con detalles más finos que nos dio el tiempo, con mayor orden y demostrar que jugamos cuatro partidos en los que tuvimos rendimiento muy bueno.

